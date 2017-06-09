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Российские пилоты массово уезжают работать за рубеж, сообщает "Коммерсант", уточняя, что за два с половиной года пределы РФ покинули 300 летчиков гражданской авиации.

Еще около 400 пилотов, по информации издания, находятся "в процессе оформления документов".

Также отмечается, что за границу выезжают главным образом высококвалифицированные специалисты с отличным знанием английского языка — это командиры и командиры-инструкторы.

Утечка кадров происходит из компаний S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа".

Что касается нового места работы наших летчиков, то это, как правило, Китай, Корея и Вьетнам.

Изданию в Министерстве транспорта подтвердили наличие проблемы утечки кадров и заявили, что ищут пути решения данного вопроса.