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Российские пилоты массово уезжают на работу в Азию — СМИ

, ИА "Амител"
По данным "Коммерсанта", за два года 300 летчиков уехали работать за рубеж, еще 400 собираются сделать то же самое

Фото: rusimperia-inf.ru

Российские пилоты массово уезжают работать за рубеж, сообщает "Коммерсант", уточняя, что за два с половиной года пределы РФ покинули 300 летчиков гражданской авиации.

Еще около 400 пилотов, по информации издания, находятся "в процессе оформления документов".

Также отмечается, что за границу выезжают главным образом высококвалифицированные специалисты с отличным знанием английского языка — это командиры и командиры-инструкторы.

Утечка кадров происходит из компаний S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа".

Что касается нового места работы наших летчиков, то это, как правило, Китай, Корея и Вьетнам.

Изданию в Министерстве транспорта подтвердили наличие проблемы утечки кадров и заявили, что ищут пути решения данного вопроса.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.06.2017 09:41
- гость -

Зачем России гражданская авиация? Скоро, по словам Путина, Россия полностью перейдет на цифровую экономику!

0  0
9.06.2017 09:59
- гость -

9.06.2017 09:41
- гость -
Болезный, тебя заклинило?
Везде одно и тоже пишешь.

0  0
9.06.2017 09:59
- гость -

Заело что ли?

0  0
9.06.2017 10:01
- гость -

Проблема как везде - не хотят платить толстощёкие.

0  0
9.06.2017 10:04
ГАСпром

Значит фсе совсем не так в датско-взятском царстве государя Владимира, как увещевает нас рупор Кремля с голубого экрана зомбоящика и как сам государь (Боже его храни) вешает лапшу в процессе своих прямых линий со стадом народом.

0  0
9.06.2017 10:06
- гость -

Как же повезло нашему товарищу Казимиру Алмазову. Сейчас на пенсии. А так бы пришлось узкоглазые жопы по небу катать.

0  0
9.06.2017 10:07
- гость -

Дорожку в Китай массово протоптали уволенные пилоты из Трансаэро, когда тысячами оказались на улице. Скотское отношение работодателя к пилотам-вот главная причина ухода за рубеж реально лучших и подготовленных. Авиационный мир достаточно узок и получив вести от коллег и друзей, работающих в Азии ( а это не только Китай), те, у кого был английский на разговорном уровне, допуски на иномарки, рванули туда не оглядываясь. Про господготовку-сказки!!!! Масса военных пилотов, уже отслуживших, но желающих продолжать летать в ГА, проходят переподготовку исключительно за свой счёт. И поэтому Савельев где-то недоговаривает, а где-то откровенно лжёт. Лучше бы обратил свой взор на работу одного отдела в Росавиации, который сейчас занят только именно тем, что отбирает и приостанавливает пилотские лицензии пачками у людей, которые уже годами летают, имеют тысячи часов налёта, стали КВСами, инструкторами, а их "останавливает" регулирующий орган, по причине того, что 7-10 лет назад лицензия была выдана с нарушениями. Сама Росавиация выдавала, а теперь сама и отбирает. Название организации прежнее, а люди пришли другие и пошла метла мести по-новому! "Расстрельные" списки формируют постоянно! Вот где собака порылась! Вот где создаётся дефицит лётных кадров! А нытьё Савельева и иже с ним появляется всякий раз, когда начинается рост перевозок и ак набирают самолёты, то начинается переманивание пилотов подготовленных к себе. Переучивать с других типов очень дорого и долго, на перспективу никто думать не хочет. Поэтому идёт лоббирование квот на иностранцев. Бизнес по-русски! Короче-кормить лебедей надо лучше и они улетать не будут! А в Аэрофлоте такая обстановка создана для труда, что туда работать можно идти только от безысходности совсем. Так что уход за границу наших пилотов сейчас-это только начало! Об этом писано-переписано на авиафорумах, всем все известно, но каждый работодатель считает себя умнее другого. Кризис в головах у них

0  0
9.06.2017 10:11
ГАСпром

..."останавливает" регулирующий орган, по причине того, что 7-10 лет назад лицензия была выдана с нарушениями. Сама Росавиация выдавала, а теперь сама и отбирает.
-------------
Любой надзорный орган в РФ работает по этому принципу. Сильно похоже на установку от глав.завхоза сырьевой колони.

0  0
9.06.2017 10:13
- гость -

Создали проблему теперь ищут пути ее решения, а страдать будут пассажиры - Россия 21 век!

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