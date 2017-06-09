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Сергей Шубенков завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

, ИА "Амител"
До этого в Шанхае барнаулец был только пятым

 

Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Риме с лучшим результатом сезона в России. До этого в Шанхае барнаулец был только пятым.

Как сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики России, соревнования прошли в четверг, 8 июня. Сергей Шубенков пробежал дистанцию 110 метров с барьерами за 13,21 секунды. Победителем стал американец Арис Мерритт — 13,13. Вторым финишировал представитель Испании Орландо Ортега — 13,17. Правда, отсутствовал олимпийский чемпион и лидер мирового сезона Омар Маклеод с Ямайки.

Шубенков, стартовавший по четвертой дорожке, "проспал" старт и много проигрывал лидерам на середине дистанции. Но затем так мощно отработал вторую половину, что третьим пересек финишный створ, улучшив результат Шанхая на 14 сотых секунды – 13.21 (-0.3).

"В целом забег получился неплохим – третье место в очень сильной компании, хоть и без Маклеода, лучший личный результат в сезоне. Сильно провалил старт, первые три барьера любовался спинами соперников, но бодрый финиш говорит о том, что мы правильно тренируемся, просто еще не все успели сделать. Следующий старт у меня на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме 18 июня", — приводит федерация слова легкоатлета Сергея Шубенкова.

Отметим, что до этого барнаулец пропустил второй этап престижнейшей лиги, который прошел в американском Остине. Нашему спортсмену неожиданно отказали в получении визы.

 

 


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Комментарии

9.06.2017 10:00
- гость -

иудина бронза...
сколько, Серёжа, призовых за неё дали?

0  0
9.06.2017 10:05
- гость -

несуществующая страна с нейтральным флагом бабосов подкинула))))))))))))

0  0
9.06.2017 10:07
- гость -

Тридцать серебрянных

0  0
9.06.2017 10:09
- гость -

Сергею дальнейших успехов! И роста результатов!

0  0
9.06.2017 10:09
Гость

9.06.2017 10:00
- гость - Жизнь одна и он ее посвятил спорту... Почему он должен заканчивать карьеру на пике возможностей из за политических разногласий. ! Гражданство он не сменил и продолжает оставаться гражданином РФ. Кстати Путин где то упомянул, что с пониманием относится к нейтральному флагу в данной ситуации.

0  0
9.06.2017 10:09
- гость -


9.06.2017 10:00
- гость -
Он не читает амик. Напиши в Спортлото.

0  0
9.06.2017 10:12
- гость -

9.06.2017 10:09
Гость
мне плевать на то, что считает Путин по этому поводу, я высказываю собственное мнение.
он не голодал, соревноваться внутри страны ему никто не запрещал. Родина ему регулярно денег подбрасывала.
а он из-за своего личного апломба и желания заработать на КОММЕРЧЕСКОМ турнире, заявляется без флага.
без флага? тогда и без Родины.
поганенький человек.

0  0
9.06.2017 10:13
- гость -

9.06.2017 10:09
- гость
А ты сразу в свою родную Лигу сексуальных меньшинств пиши.

0  0
9.06.2017 10:14
- гость -

9.06.2017 10:09
Гость
9.06.2017 10:00
- гость - Жизнь одна и он ее посвятил спорту...


Он еще сопливый что бы так рассуждать...это во первых, во вторых я не видел трансляции где он бежал и кричал что он из России.....Амител если навязываете нам новость об этом нейтральном человеке то подкрепляйте это роликом. Ну занял 3 место, ну бабулесов заработал...нам то что....

0  0
9.06.2017 10:17
- гость -

9.06.2017 10:09
Гость
Кстати Путин где то упомянул, что с пониманием относится к нейтральному флагу в данной ситуации.

Не лепи горбатого, президент не может выплескивать эмоции как мы, я не думаю что ему по душе то что этот нейтрал выступает не под флагом России.

0  0
9.06.2017 10:25
Гость

9.06.2017 10:17
- гость - Горбатого сидите и лепите Вы ! Один человек по выдергивал фразы из контекста и пропоносил. Чьи деньги отрабатываете ?

0  0
9.06.2017 10:28
Гость

9.06.2017 10:17
- гость - А еще сотни россиян работают за рубежом и ведь тоже на благо не СВОЕЙ ! страны получается. Они тоже все изменники и поганенькие ?

0  0
9.06.2017 10:28
- гость -

ой хватит чет вы тут погнали уважаемые !!слишком много чести его обсуждать пошлите в другую статью)))

0  0
9.06.2017 10:32
Гость

9.06.2017 10:17
- гость - Пардонте Медведев в защиту спортсменов под нейтральным флагом https://www.gazeta.ru/sport/2017/05/12/a_10670699.shtml

0  0
9.06.2017 10:37
- гость -

Молодец парень, работает и добивается, а пернатые как кукарекали, так и будут кукарекать из своих гнезд.

0  0
9.06.2017 10:40
- гость -

9.06.2017 10:32
Гость
вот на МедведЁва ваще посрать.

9.06.2017 10:28
Гость
да, действительно, многие спортсмены зарабатывают за рубежом.
но все они выступают либо за зарубежные клубы, а в сборной под флагом Родины, либо в личном зачёте, но опять же под фгагом Родины.
и только эта дешёвка под нейтральным.
нейтральный флаг? ок, тогда и паспорт получай нейтральный.

0  0
9.06.2017 10:41
- гость -

9.06.2017 10:37
- гость -
прокукарекал петушара

0  0
9.06.2017 10:53
Гость

9.06.2017 10:40
- гость - Я имел ввиду не только Овечкиных и ижЭ с ним, а ученых, врачей тех. специалистов и так далее. Они тоже поганенькие все ?

0  0
9.06.2017 10:59
- гость -

9.06.2017 10:53
Гость
а Шубенков учёный? врач? тех.специалист?
нет.
вот к нему по меркам спортсменов и относятся.
остальные то от флага не отказались.

0  0
9.06.2017 10:59
Гость

9.06.2017 10:40
- гость - Воинствующий патриот ? Так патриоты они видны на поле боя, а не за клавиатурой. Я считаю Шубенков воююет всеми доступными ему средствами и не скрывает свое лицо ,как МЫ !!! с Вами ... На войне,как на войне.

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9.06.2017 11:04
- гость -

9.06.2017 10:59
Гость

с кем он воюет???
с мировым капиталом за своё личное бабло?


он действительно не скрывает своего алчного лица, тут вы правы.

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9.06.2017 11:06
- гость -

он действительно не скрывает своего алчного лица, тут вы правы.

А твоя харя не алчная? И окурками ты в урну попадаешь?

0  0
9.06.2017 11:14
Гость

9.06.2017 11:06
- гость - Оскорбления гражданин с вашей стороны. Мнения бывают разными и я вполне себе уважал (до определенного момента ваше)... Грязная отрыжка с вашей стороны не более.

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9.06.2017 11:30
Модератору Амик

Вы зачастую удаляете более безобидные комментарии. А эту грязь (11:06 например) нет. Мысли однако в голову приходят ...

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