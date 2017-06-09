Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях инциденты, связанные с повреждением припаркованных автомобилей — предположительно, машины обстреляли из "воздушки".
Один инцидент накануне произошел по адресу Балтийская, 4. Обращаясь к жильцам, автор заметки в паблике Barnaul 22 спрашивает: "У вас были на авто следы от воздушки, и вообще вы слышали звуки выстрелов воздушки в течение года?"
Еще один горожанин отметил: "Здравствуйте! Уже встречал подобную историю. В ночь 07.06.2017 по адресу Малахова, 138 на парковке перед домом возле кафе "Лукошко" кто-то покоцал лобовое стекло. Машина Honda HR-V, черная. Если кто что видел, дайте знать, пожалуйста".
Комментарии
Мне на Комсомольском лет 10 назад в лобовуху так же влупили. Ребятки балуются.
кидайте больше свои жоповозки!
звуки выстрелов воздушки....
это коан какой-то. как звук хлопка одной ладони
и вот не жаль вас !!будите знать зеркала еще поотрывать нафик
позаставите все дворы не пройти не проехать на стояну ставить нужно
в комментах одни имбициллы-пешеходы?
9.06.2017 10:36
- гость -
в комментах одни имбициллы-пешеходы?
Быдлопарковщик, и твоей телеге срок придет.
имбицилы водилы ...на выходных к дому не подьехать с пакетами из магаза !!все забитоо тачками прих парковаться фиг знает где и тащить все
А чувак молодец, надо было обширнее обстреливать, чтобы имбицилы не заставляли двор своими ржавыми вёдрами!!!
Превратили дворы в автобарахолки, газоны испортили, строительного мусора навезли, видимо реально 86% населения дурьё
а чего после таких камментов удивляться, что так живём? быдло-камменты от быдла.
в Европе с парковочными местами ещё хуже ситуация, там тоже всё позаставлено.
но никому в голову не придёт стрелять по машинам. и более того, оправдывать удода-стрелка.
вы достойны своей говённой жизни.
не прикрывай свою бестолковость Европой.
мда...зависть - плохое чувство
Чему завидовать то, фантазерка? Тому что быдло своих соседей не уважает, забивая все свободные уголки своими телегами? Нет уж сами себе завидуйте.
на выходных не заехать во двор! встать не где и тащишь пакеты фиг знает от куда
9.06.2017 11:06!!!!!чему завидовать ??что у вас 50р нет на стояну и ли гаража??у меня есть машина и стоит не во дворе...потому что норм чел понимает что утром можно и не обнаружить ее там где оставил...или пакоцают
Всю ночь под окнами движуха, подъезжают имбицилы, вылезают из своих жестянок, открывают двери авто и врубают музыку на всю мощь. Разговаривать и убеждать почти бесполезно. Вот когда хочется взять в руки воздушку и дырявить их корыта.
Что за идиотизм среди молодых? Медленно катить вдоль домов на своей тачке, врубив звук своей стереосистемы так, чтобы музон было слышно за два квартала. Как только у такого мудлона перепонки ушные не лопаются. Днём ещё как-то можно потерпеть, но ночью...
умнику из первых
на всех гаражей не хватит-это во первых,
стоимость гаража на сегодня зачастую -дороже авто -это во вторых
машина -это не жоповозка, а жизненая необходимость
- ребенка в детский сад надо возить (а бывает что не одного и в разные) потому что нет мест возле дома у подъезда... и в мороз и в дождь...
- опять же на занятия и кружки ..
это детей вы жоповозами называете, стариков и инвалидов которым тяжело передвигатся по городу???7
Машина в семье это нормально, и парковаться во дворе на парковочных места это нормально.
Нет мест, подъехал, выгрузился, убрал машину...
Весь мир так живет-а вы особенный????
ИмбЕцил пишется. Это кстати те, кто пишет через И.
9.06.2017 11:36
- гость -
В словарь давно смотрел?