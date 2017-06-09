Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях инциденты, связанные с повреждением припаркованных автомобилей — предположительно, машины обстреляли из "воздушки".

Один инцидент накануне произошел по адресу Балтийская, 4. Обращаясь к жильцам, автор заметки в паблике Barnaul 22 спрашивает: "У вас были на авто следы от воздушки, и вообще вы слышали звуки выстрелов воздушки в течение года?"

Еще один горожанин отметил: "Здравствуйте! Уже встречал подобную историю. В ночь 07.06.2017 по адресу Малахова, 138 на парковке перед домом возле кафе "Лукошко" кто-то покоцал лобовое стекло. Машина Honda HR-V, черная. Если кто что видел, дайте знать, пожалуйста".