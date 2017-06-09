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Припаркованные машины обстреляли в Барнауле

, ИА "Амител"
На автомобилях остались следы, предположительно, от выстрелов "воздушки"

Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула обсуждают в социальных сетях инциденты, связанные с повреждением припаркованных автомобилей — предположительно, машины обстреляли из "воздушки".

Один инцидент накануне произошел по адресу Балтийская, 4. Обращаясь к жильцам, автор заметки в паблике Barnaul 22 спрашивает: "У вас были на авто следы от воздушки, и вообще вы слышали звуки выстрелов воздушки в течение года?"

Еще один горожанин отметил: "Здравствуйте! Уже встречал подобную историю. В ночь 07.06.2017 по адресу Малахова, 138 на парковке перед домом возле кафе "Лукошко" кто-то покоцал лобовое стекло. Машина Honda HR-V, черная. Если кто что видел, дайте знать, пожалуйста".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.06.2017 10:26
- гость -

Мне на Комсомольском лет 10 назад в лобовуху так же влупили. Ребятки балуются.

0  0
9.06.2017 10:29
- гость -

кидайте больше свои жоповозки!

0  0
9.06.2017 10:31
- гость -

звуки выстрелов воздушки....

это коан какой-то. как звук хлопка одной ладони

0  0
9.06.2017 10:31
- гость -

и вот не жаль вас !!будите знать зеркала еще поотрывать нафик

0  0
9.06.2017 10:34
- гость -

позаставите все дворы не пройти не проехать на стояну ставить нужно

0  0
9.06.2017 10:36
- гость -

в комментах одни имбициллы-пешеходы?

0  0
9.06.2017 10:43
- гость -


9.06.2017 10:36
- гость -

в комментах одни имбициллы-пешеходы?

Быдлопарковщик, и твоей телеге срок придет.

0  0
9.06.2017 10:43
- гость -

имбицилы водилы ...на выходных к дому не подьехать с пакетами из магаза !!все забитоо тачками прих парковаться фиг знает где и тащить все

0  0
9.06.2017 10:47
Вася

А чувак молодец, надо было обширнее обстреливать, чтобы имбицилы не заставляли двор своими ржавыми вёдрами!!!
Превратили дворы в автобарахолки, газоны испортили, строительного мусора навезли, видимо реально 86% населения дурьё

0  0
9.06.2017 10:50
- гость -

а чего после таких камментов удивляться, что так живём? быдло-камменты от быдла.
в Европе с парковочными местами ещё хуже ситуация, там тоже всё позаставлено.
но никому в голову не придёт стрелять по машинам. и более того, оправдывать удода-стрелка.
вы достойны своей говённой жизни.

0  0
9.06.2017 10:52
- гость -

не прикрывай свою бестолковость Европой.

0  0
9.06.2017 11:06
читающая

мда...зависть - плохое чувство

0  0
9.06.2017 11:09
- гость -

Чему завидовать то, фантазерка? Тому что быдло своих соседей не уважает, забивая все свободные уголки своими телегами? Нет уж сами себе завидуйте.

0  0
9.06.2017 11:14
- гость -

на выходных не заехать во двор! встать не где и тащишь пакеты фиг знает от куда

0  0
9.06.2017 11:17
- гость -

9.06.2017 11:06!!!!!чему завидовать ??что у вас 50р нет на стояну и ли гаража??у меня есть машина и стоит не во дворе...потому что норм чел понимает что утром можно и не обнаружить ее там где оставил...или пакоцают

0  0
9.06.2017 11:21
Гость

Всю ночь под окнами движуха, подъезжают имбицилы, вылезают из своих жестянок, открывают двери авто и врубают музыку на всю мощь. Разговаривать и убеждать почти бесполезно. Вот когда хочется взять в руки воздушку и дырявить их корыта.

0  0
9.06.2017 11:28
Гость

Что за идиотизм среди молодых? Медленно катить вдоль домов на своей тачке, врубив звук своей стереосистемы так, чтобы музон было слышно за два квартала. Как только у такого мудлона перепонки ушные не лопаются. Днём ещё как-то можно потерпеть, но ночью...

0  0
9.06.2017 11:35
гость

умнику из первых

на всех гаражей не хватит-это во первых,
стоимость гаража на сегодня зачастую -дороже авто -это во вторых
машина -это не жоповозка, а жизненая необходимость

- ребенка в детский сад надо возить (а бывает что не одного и в разные) потому что нет мест возле дома у подъезда... и в мороз и в дождь...
- опять же на занятия и кружки ..
это детей вы жоповозами называете, стариков и инвалидов которым тяжело передвигатся по городу???7

Машина в семье это нормально, и парковаться во дворе на парковочных места это нормально.
Нет мест, подъехал, выгрузился, убрал машину...
Весь мир так живет-а вы особенный????

0  0
9.06.2017 11:36
- гость -

ИмбЕцил пишется. Это кстати те, кто пишет через И.

0  0
9.06.2017 11:40
- гость -

9.06.2017 11:36
- гость -

В словарь давно смотрел?

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