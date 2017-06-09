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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство готово выполнить нужные процедуры для введения визового режима с РФ в случае принятия данного решения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал "112 Украина".

По словам Климкина, украинский МИД выполнит все необходимые процедуры "как нужно", поскольку у ведомства есть соответствующий опыт. "За МИД в этом плане не беспокойтесь", — прокомментировал министр возможность введения виз с РФ.

Также глава МИД Украины добавил, что введение визового режима недостаточно для контроля прибывающих из России. "Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", — добавил он.

Климкин подчеркнул, что он не против введения виз с Россией, однако необходим четкий подход и видение того, что будет дальше.

Напомним, ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте в очередной раз призвала депутатов рассмотреть проект закона о введении виз с РФ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва будет действовать из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.