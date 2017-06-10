Независимо от экономической ситуации люди всегда будут есть, следить за внешностью и, конечно, одеваться, и многим хочется еще и выглядеть максимально оригинально. Поэтому на рынке Барнаула в противовес крупным сетям стали активно появляться различные небольшие шоу-румы. Как они работают, как конкурируют с большими магазинами и выживают ли в условиях роста цен, на "Завтраке со стартапом" рассказала директор шоу-рума Cosmo Ольга Манина.

Спонсором рубрики стал Event hall "Mole".

- Почему решили заняться продажей вещей: это выбор бизнесмена или скорее девичье увлечение?

- Можно сказать, что девичье увлечение. Я всегда любила одежду и с самого детства знала, что открою свой магазин. Эта мечта исполнилась. Мне нравится придумывать женские образы: когда ты прорабатываешь клиенту новый стиль и он уходит довольный, а потом пишет в наших соцсетях, что мы изменили его жизнь, это самая лучшая похвала.

Моя карьера началась с университета, когда я работала в магазине обычным продавцом, поэтому понимаю специфику этого бизнеса от и до. Я и работницам своим прививаю эту любовь к вещам, обучаю их находить то, что подойдет клиенту. Да и сама я до сих пор работаю в зале.

- Почему сейчас открывается так много шоу-румов? Это настолько выгодно?

- Этим нужно жить. Многие девочки после института, с экономическим образованием, выбирая, куда им идти работать, просто пытаются открыть что-то свое, особенно если это модницы. Им кажется, что у них очень хороший вкус, что после открытия магазина и к ним пойдут клиенты. Вот это первая большая ошибка. Если бы я полагалась на свое представление, то в бизнесе у меня был бы полный провал. Эти магазинчики открываются, но жизнь у них недолгая: в Барнауле очень дорогая аренда, плюс нужно платить налоги и зарплату продавцам. А начинающим предпринимателям кажется, что они просто будут приходить и забирать выручку — вот это уже второй промах. Нужно быть фанатом своего дела. Я практически не живу дома и вышла на работу, когда ребенку было три месяца. Это труд.

- Как выбрать поставщика и как у вас с ними складывается работа?

- У нас представлен микс: это доступные вещи из Италии, отшиваются они во Флоренции на официальном китайском заводе из итальянских тканей и по их лекалам, такую одежду называют "киталия". Есть турецкие вещи, китайские. Кроме того, мы привозим обувь и косметику, чтобы человек пришел к нам и купил все, что нужно. У меня поставщики уже проверенные, но опыт дорогого стоит. Сама я не летаю, так как просто боюсь, поэтому мы списывается через интернет или общаемся по видеосвязи. Когда поставщик летит в Турцию, мы договариваемся, какую коллекцию мне привезти. Когда начинаешь с нуля, можно обратиться в агентство и поехать через него в шоптур. Если летите самостоятельно, то практически везде есть люди, которые за определенную сумму помогают в таких случаях, знакомят с продавцами. Получив нужные контакты, вы уже сможете работать с ними напрямую. Много сейчас и российских марок, с которыми также можно работать.

- Как подобрать ассортимент и не зря потратить деньги?

- Есть трендовые вещи, от которых мы просто не можем уйти. Понять, что сейчас актуально, можно благодаря Инстаграму. Даже за модными журналами следить уже не обязательно — соцсетей вполне достаточно. Заранее мы стараемся ничего не брать. И индивидуально под клиента тоже вещи не привозим — были уже неудачные опыты. Собаку съела я на классике: была у нас одна фирма, которая занималась только брюками, мне она очень нравилась, и я договорилась с новосибирским поставщиком. У меня ушло много времени, чтобы понять, какой состав ткани должен быть, чтобы она держала форму, что конкретно подойдет к нашим погодным условиям. Но наш город не потянул эту фирму, хотя она успешно существует в разных городах. У нас в магазинах должен быть микс, только так можно выжить. Нужно закупать и дешевые, и дорогие вещи. Если все будет дешево, вы упустите покупателя, который готов переплатить, но найти что-то особенное.

Когда к нам приходит поступление и я разбираю вещи, сразу стараюсь собрать картинку, понять, что с чем будет смотреться, фотографирую это и скидываю в группу. Я, конечно, все делаю интуитивно, но хочу еще поучиться, так как образование у меня экономическое, а не дизайнерское.

- У вас еще запущено свое производство. Работаете с Китаем или с российскими фабриками? Насколько это дорого?

- Мне очень хотелось открыть свое небольшое производство, но у нас в городе отшивать что-то очень дорого, а чтобы работать с Китаем, нужен масштаб, поэтому мы начали сотрудничать с Новосибирском, так дешевле и есть профессиональный цех с хорошим оборудованием.

- Как вам кажется, не задавят ли крупные сети маленькие магазины? У первых все-таки есть возможность делать большие скидки и распродажи. И повлиял ли как-то на вас кризис?

- Нет, этого не случится. Федеральные сети – это прекрасно, но сколько там нужно потратить времени, чтобы что-то для себя подобрать, особенно если ты не имеешь своего представления о стиле. Тебе, конечно, помогут подобрать размер, но это все. Поэтому к нам ходят постоянные покупатели, приходят целыми семьями именно за образом, так что нас никто не задавит точно.

А кризис нас никак не коснулся, было повышение цен у поставщиков, но покупатели как приходили, так и приходят. Если девочка модница, то она лучше лишний раз не скушает что-то или не попьет кофе, но возьмет себе новую вещь.

- Сейчас очень активно стали покупать вещи через интернет, появились общие закупки. Как вам кажется, за этим будущее или это просто временное явление?

- Будущее у них есть, поэтому спада интереса к покупкам на сайтах я бы не стала прогнозировать. Это нужно определенной категории людей, в основном мамам в декрете, которым скучно. Но проблема в том, что когда видишь красивую картинку, ты не сопоставляешь ее с собой вообще. Так, приходит вещь, которая совершенно не нравится, не садится на фигуру или не подходит по размеру. Все-таки если вы хотите купить красивое платье, его нужно смотреть, мерить и щупать. У нас иногда спрашивают, не заказываем ли мы сами на различных сайтах вещи, и мы всем говорим, нет, потому что это невозможно. Во-первых, потому, что в таких объемах, которыми мы торгуем, посылки с почты забирать не получится, во-вторых, я как-то специально заказывала вещи через интернет, чтобы посмотреть, что придет. В итоге обратила внимание на то, что картинка, например футболки, по интернету может гулять одинаковая, а отшивать ее могут как в Урумчи, так и в Турции, и в Италии, и качество у каждой будет разное. Допустим, есть завод в Турции, конкуренты видят, что там хорошо продается определенный товар, и начинают делать то же самое, но чтобы снизить цену, им нужно купить ткань дешевле.

- Одно время было много секонд-хендов, но сейчас их становится все меньше. Как думаете, они будут существовать в дальнейшем или они себя уже исчерпали?

- Они никуда не денутся. У меня есть несколько подруг, которые любят покупать вещи в секонд-хендах, и это обеспеченные люди. Тут возможны две категории людей: одни ищут дизайнерские вещи, другие дешевые. Поэтому спросом это будет пользоваться в любом случае.

- А как относитесь к подделкам?

Я очень отрицательно к этому отношусь. Я считаю, что нужно носить подлинники, когда вы любите ту или иную марку и у вас на нее есть средства. А если вы не можете себе этого позволить, то лучше носить одежду без каких-либо лейблов. Странно смотреть на людей, которые выходят из недорогих машин с часами, имитирующими те, которые выпускает дорогая фирма.

- А как обрасти своими покупателями?

- Тут много важных моментов, но большое значение имеет еще и послепродажное обслуживание, тогда человек к вам вернется. Я часто вижу, что человек приобретает сертификат, а потом приходит по нему что-то купить, и продавцы ведут себя с ним невнимательно. Вот так делать не стоит, еще ни в коем случае нельзя конфликтовать. Наш магазин на улице Шумакова работает уже 11 лет, и у нас есть клиенты, которые покупают там все это время.

Сейчас многие просят открыть магазин в центре Барнаула, поэтому мы начали планировать открытие нового отдела там.

Event hall "Mole" находится по адресу: улица Малахова, 138.

Тел.: +7 (905) 080-37-37, +7 (964) 080-10-80.

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