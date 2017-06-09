Студенты высшей школы Кампюс ля Саль Сен-Кристоф (г. Массёб, Франция) Бенуа Массип, Том Кассен и Леандр Брюэль пройдут летнюю производственную практику на базе Алтайского государственного технического университета им. И.И Ползунова и природного парка "Уч-Энмек" в Республике Алтай.

Место для стажировки практикантов было найдено при активном содействии Французского ресурсного центра АлтГТУ и в соответствии со специализацией иностранных студентов и темой их дипломных исследований. В Сен-Кристофе ребята учатся природоохранной деятельности и управлению природными ресурсами, также изучают развитие экологического туризма и особенности разных природных зон.

"Это уже третья группа французских стажеров, которых принимает Алтайский технический университет. Этим летом французы пройдут двухмесячную производственную практику в природном парке "Уч-Энмек". Ребята будут заниматься обустройством экологических троп, разработкой экомаршрутов для туристов и составлением электронных карт растительности и животного мира на территории парка с использованием современных навигационных программ", — рассказала руководитель Французского ресурсного центра АлтГТУ Наталья Басенок.

Практика французских студентов продлится до конца августа.

С высшей школой Кампус ля Саль Сен-Кристоф у АлтГТУ им.И.И. Ползунова действует соглашение о сотрудничестве. Это соглашение предусматривает не только студенческие обмены, но и преподавательскую мобильность, а также совместные научно-образовательные проекты.