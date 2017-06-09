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Обязательный Единый государственный экзамен по русскому языку сдают в пятницу, 9 июня, около 12 тысяч человек в Алтайском крае, сообщили в региональном минобрнауки.

Экзамен стартовал в 10:00. Его длительность составляет три с половиной часа. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для поступления в вуз, – 36.

Итоги экзамена станут известны не позднее 27 июня.

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Что касается резервного дня для ЕГЭ по русскому, то он назначен на 29 июня. Кроме того, 1 июля является резервным днем для сдачи экзаменов по всем предметам.