Фото: Вячеслав Мельников

Оценки в дневниках проставлены, в школах прозвенели последние звонки и впереди долгожданное лето. Кто-то собирается в гости к бабушке, кто-то едет на море, а кто-то будет отдыхать в детском лагере. Они в Алтайском крае массово откроются 15 июня. За летний сезон здесь смогут побывать 160 тысяч ребят.

А пока в регионе идет приемка этих оздоровительных организаций. В прошлом году в России произошло несколько трагедий, поэтому правила были ужесточены. Насколько строго комиссия подходит к приемке лагерей, выяснили корреспонденты Amic.ru на примере ДОЛ "Медвежонок" в поселке Казачий.

Стартует проверка с центральных ворот. Комиссию, в состав которой входят представители органов образования, здравоохранения, Роспотребнадзора, полиции и госпожнадзора, на КПП встречают лицензированные сотрудники ЧОП. С начала смены ни один гость, даже из числа родителей, не сможет попасть сюда без разрешения директора. Для входа на территорию выписывается разовый пропуск, а "прогулка" по лагерю возможна только в присутствии сопровождающего.







Перед началом каждой смены с детьми и сотрудниками лагеря будет проведен инструктаж по противопожарной безопасности. Для комиссии работники лагеря разыграли ситуацию, как они будут действовать в случае ЧС (надеемся, что обойдется без них). Об опасности оповещают с помощью колокола. Одновременно срабатывает и автоматическая система оповещения.

После этого следует организованная эвакуация детей. Для тушения импровизированного пожара с помощью мотопомпы вода из бассейна подается по пожарным рукавам к источнику огня. Высота водного столба составляет порядка 10 метров. Этих ресурсов вполне достаточно, чтобы справиться с пожаром.

Размер бассейна – 2,7*12,5 метров, глубина – 1,2 метра. В солнечную погоду дети смогут купаться в нем ежедневно. Особое внимание - технике безопасности. За раз в водоем допускается не более 10 детей. Ребята, которые не умеют плавать, надевают нарукавники или надувные круги. Всегда наготове спасательные жилеты и "спасательный конец Александрова" (средство для оказания помощи утопающим).

"В воду вместе с ребятами входит воспитатель или вожатый. Еще один взрослый и инструктор по плаванию находятся на бортике. Также во время водных процедур обязательно присутствие врача и медсестры", — рассказывает инструктор по физической культуре и плаванию Дмитрий Важов.

Следующий пункт маршрута комиссии – пищеблок. Тут тоже уже все готово. Столовая может вместить 180 человек. Как рассказывают сотрудники, работу этим летом им значительно облегчит новое оборудование. Благодаря муниципальной программе "Развитие образования города Барнаула" для "Медвежонка" в 2017 году приобрели посудомоечную машину и пароконвектомат для сбалансированного питания.

Территорию обработали от клещей, грызунов, комаров. С мошками в "Медвежонке" будут бороться народными способами. Уже не первый год в ход идет проверенный ванилин, поэтому в лагере друг друга в шутку называют булочками.

"Пробы воды показали, что она соответствует всем стандартам. Но, несмотря на это, она используется только в технических целях. Пить дети будут исключительно бутилированную воду", — добавляет директор центра "Каникулы" Инна Федяшина.

Косметический ремонт тут проводят ежегодно. Кроме этого, в лагере установили две новые беседки. В них проходят отрядные мероприятия, музыкальные часы. Был произведен капитальный ремонт крыши одного из домиков. Всего их на территории семь. Отметим, что лагерь был построен 48 лет назад и, конечно, нуждается в капитальных вложениях. На 50% обновили кровати, на 70% — тумбочки, во всех корпусах полностью заменили постельное белье и наматрасники.

Уникальность лагеря "Медвежонок" заключается в его направленности на экономическое просвещение отдыхающих. Не первый год смены тут проходят по программе "Оранжевая планета". В день заезда каждый отдыхающий тут получает свою "трудовую книжку" и может зарабатывать так называемую лагерную валюту.

"У нас работают биржа труда, банк, магазины, фирмы, куда ребята могут устроиться на работу. Дети собирают на вес шишки, подметают дорожки, поливают цветы, работают на нашем радио. За все это они получают зарплату. На заработанные деньги они могут приобрести в магазине блокноты, тетради, шоколад, соки. Но больше всего востребованы поход в кинотеатр в тихий час, сон во время зарядки, дополнительное купание в бассейне", — рассказывает директор лагеря Инна Овчаренко.

Детям здесь нравится. Путевки в "Медвежонок" раскупили на все три смены всего за две недели. Кроме этого, многие воспитанники лагеря возвращаются сюда вновь уже в новом качестве. Одна из них – 16-летняя Ксения Русанова. Впервые она оказалась здесь, когда ей было 8 лет. Несколько лет она приезжала сюда в качестве отдыхающего. Лето 2016 года провела в "Медвежонке" уже в статусе помощника вожатого.

"В этом году снова буду работать помощником вожатого. Я приезжаю сюда зарядиться хорошим настроением и позитивом. Тут много музыки, танцев и очень хорошие люди", — рассказывает девушка.

Заключительный этап работы комиссии – акт приемки детского лагеря. Серьезных нарушений комиссия в ходе проверки не выявила. Последние недоделки устранят до 15 июня.

"Приемка лагерей началась в Алтайском крае 22 мая и продлится до 14 июня. За это время мы успели принять 663 детских лагеря. Важный момент, на который обращают внимание проверяющие: состояние столовой, туалетов, корпусов. Очень серьезные вопросы возникают. Но на данный момент недочетов, которые невозможно устранить, выявлено не было. Как показала предпроверка, перспективы, что какой-то лагерь может не открыться, в регионе нет", — заключил министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких.

Для обеспечения безопасности в 2017 году в Алтайском крае было утверждено два реестра. В один из них вошли 980 лагерей разных форм отдыха. В дополнительный попали 50 турбаз, комплексов отдыха, осуществляющих организацию детского отдыха. Хотя они не являются детскими лагерями, комиссия также придет сюда с проверкой по обеспечению безопасности детей. Оба реестра размещены на сайте "Алтайские каникулы".

Всего в Алтайском крае 980 детских лагерей. Из них семь санаториев, 26 палаточных, 650 дневных и 67 загородных лагерей.