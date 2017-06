Фото: twitter.com

Автобус с прихожанами баптистской церкви, среди которых было множество школьников, перевернулся в американском штате Алабама. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

В результате аварии погиб один пассажир, еще 38 человек пострадали. Уточняется, что авария произошла рядом с городом Атланта. Автобус ехал в аэропорт, откуда учащиеся должны были отправиться в миссионерскую поездку в Африку.

По данным местного канала Fox 5, на место ДТП были направлены три медицинских вертолета для доставки раненых в госпиталь. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

Кроме автобуса, в аварию попали два автомобиля, один из них марки Mercedes. Одна машина врезалась в деревья у места ДТП.

Точные обстоятельства и причины аварии неизвестны. На опубликованной видеозаписи с места аварии видно, что к месту происшествия приехало множество полицейских машин и экстренных служб.

.#VIDEO: @jaclynFOX5ATL on scene of a fatal bus crash in East Point, Ga. 3 vehicles possibly involved, gathering details for 10pm #fox5atl pic.twitter.com/ziY7oOTOKu