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Коммерческий директор ООО "Альянс" Игорь Крупицкий предстанет перед судом в Барнауле по обвинению в особо крупном мошенничестве на сумму более 28 миллионов рублей при поставке гречневого зерна, сообщили в Генпрокуратуре России.

Согласно версии следствия, в период с декабря 2015 года по февраль 2016 года на расчетные счета указанной компании поступило более 36 миллионов рублей от крупного переработчика зерна в рамках договора о поставке гречихи.

"Инициировал договорные отношения Крупицкий, при этом фактически управляемое им юридическое лицо не имело реальной возможности поставить гречиху в требуемом объеме", — указывают в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве полагают, что представитель покупателя был введен в заблуждение о наличии зерна. Стороне покупателя даже продемонстрировали складские помещения хлебоприемного пункта в Поспелихинском районе, где должна была находиться гречиха до отгрузки.

В итоге покупателем была произведена предоплата, но товар передали лишь частично. Стоимость недополученной гречки превысила 28 миллионов рублей.

Рассмотрением уголовного дела займется Железнодорожный районный суд Барнаула.