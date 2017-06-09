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Американские компании Google и Facebook открыли вакансии специалистов по взаимодействию с российскими властями. Об этом сообщает "Интерфакс".

В московский офис Google требуется человек, который будет взаимодействовать с политиками в правительстве и за его пределами, а также консультировать межфункциональную команду сотрудников Google в РФ относительно местных особенностей развития и продвижения сервисов. У соискателя должен быть опыт взаимодействия с чиновниками и государственными структурами, способность легко вникать в сложные технические и политические вопросы, а также иметь чувство юмора и отличные коммуникативные навыки.

Facebook ищет кандидата для работы в Варшаве. Будущий сотрудник должен обладать "страстным интересом" к сервисам, подобным социальной сети, а также глубоко понимать политическую и законодательную динамику в РФ. Ему предстоит оповещать коллег об особенностях местного законодательства и его изменениях, касающихся работы Facebook, представлять компанию на встречах с чиновниками и вырабатывать официальную позицию команды по различным общественным вопросам.

Кандидат должен идеально владеть русским и английским языками, иметь опыт работы с чиновниками "высшего уровня" и "страстно верить в общественную пользу интернета и соцсети в частности".