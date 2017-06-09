Фото: пресс-служба АО "Курорт Белокуриха"

Шестиметровый байкерский топор установят на дороге-серпантине, ведущей к туркластеру "Белокуриха-2" в Алтайском крае.

Как сообщили порталу Amic.ru в АО "Курорт Белокуриха", арт-объект появится на подъезде к кластеру уже через месяц. Топор является увеличенной копией уже имеющегося экспоната в "Музее серебра" санатория "Белокуриха".

Автор арт-объекта Владимир Войчишин отмечает, что с байкерским движением он познакомился во время своей жизни в США. "Сам дух Алтая – это драйв, это жажда жизни и свежей крови, что роднит его с идеями мотобратства. Моя работа "Байкер как икона" посвящена именно им, в ней использован бренд "Харлей-Дэвидсон", вдохновила же на ее создание меня песня Пола Маккартни Biker Like An Icon", — рассказывает создатель объекта.

Также рассматривается возможность оборудовать в районе "Белокурихи-2" площадку для байкеров, создать старинную антуражную АЗС и развернуть сцену для рок-фестиваля.

Не исключено, что на Алтай пригласят лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра "Хирурга" Залдостанова и с его участием организуют пробег "Бирюзовая Катунь – "Белокуриха-2".