Фото: пресс-служба АО "Курорт Белокуриха"
Шестиметровый байкерский топор установят на дороге-серпантине, ведущей к туркластеру "Белокуриха-2" в Алтайском крае.
Как сообщили порталу Amic.ru в АО "Курорт Белокуриха", арт-объект появится на подъезде к кластеру уже через месяц. Топор является увеличенной копией уже имеющегося экспоната в "Музее серебра" санатория "Белокуриха".
Автор арт-объекта Владимир Войчишин отмечает, что с байкерским движением он познакомился во время своей жизни в США. "Сам дух Алтая – это драйв, это жажда жизни и свежей крови, что роднит его с идеями мотобратства. Моя работа "Байкер как икона" посвящена именно им, в ней использован бренд "Харлей-Дэвидсон", вдохновила же на ее создание меня песня Пола Маккартни Biker Like An Icon", — рассказывает создатель объекта.
Также рассматривается возможность оборудовать в районе "Белокурихи-2" площадку для байкеров, создать старинную антуражную АЗС и развернуть сцену для рок-фестиваля.
Не исключено, что на Алтай пригласят лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра "Хирурга" Залдостанова и с его участием организуют пробег "Бирюзовая Катунь – "Белокуриха-2".
Комментарии
проститееееееееее а зачем он там здался)))))))))))ой капец
в голову себе вы воткнули его
Байкеры, друзья путина, им теперь можно ВСЁ!
Убогие некчёмные недолюди
Чё за бред? Никогда не вожу с собой топор. Он наверное получил по башке этим топором, теперь крыша поехала. А взаддосталову надо засунуть этот шестиметровый в опу, чтобы не дискредитировал всех любителей мото.
а что в нем байкерского???
Этот идиотизм Вой-чищина уже кругом по Белокурихе. Ждём скульптуру трусов.
9.06.2017 12:22
- гость -
извините, я тоже несколько скептически, а иногда и просто со смехом наблюдаю за этими Ночными волками, но, простите, за что Залдостанову-Хирургу всовывать этот топор в несовсем стандартное место, если он даже ни сном ни духом ни про сам этот топор, ни про якобы готовящийся пробег?
вот это маразм! неожиданно
9.06.2017 12:30!!!!!!!!!ха точно
Джазатор