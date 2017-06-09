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Классика идет не всем: одиннадцатиклассница выбирает образ на выпускной бал

, ИА "Амител"
Создаем образ барнаульским одиннадцатиклассницам на выпускной. Смотрите, что подобрали бьюти-мастера для нашей героини

Яркий, но элегантный макияж и классическая прическа, которая идеально подойдет юной барышне, – идеальный образ для главного школьного торжества. Однако при его создании важно соблюдать определенные правила. Портал Amic.ru продолжает рассказывать, как правильно подобрать образ на выпускной бал.

Напомним, мы попросили четырех выпускников 2017 года попробовать изменить образ. Трех девчонок и одного молодого человека мы отдали в руки стилистов салона красоты "Эксклюзив". В этот раз стилисты работают с одиннадцатиклассницей, которая "попадает" под типаж "девушка-зима".

Всего создано четыре непохожих друг на друга образа.

Софья

Софья – это классическая "зима". Темный цвет волос, белая кожа, яркие черты лица, темные глаза. Для обладательницы типа "зима" характерны средне- и темно-коричневые либо черные волосы.

Наша героиня уверена, что выпускной — это не самое главное событие в ее жизни. Кроме того, этот праздник Софья считает не таким уж и торжественным. Поэтому девушка отвергла пышные вечерние платья, а свой выбор остановила на юбке-карандаш и блузке. А вот что касается прически и макияжа, здесь выпускница не определилась.

"У меня юбка и блузка розового цвета, неяркие. Пудровый цвет. Бальные пышные платья — это пошло. Я уже записалась в салон, я даже не знаю, что мне сделают. Конечно, хочется красивый макияж и укладку. Но я против сложных причесок с тоннами лака и начесом", — говорит выпускница.

Визажист салона "Эксклюзив" Виктория поддерживает выбор девушки. Стилист одобрила выбор цвета наряда для выпускного. Что касается макияжа, то Софье подойдут насыщенные оттенки.

"У Софьи очень красивые брови, яркие глаза. Советую их подчеркнуть стрелками. Можно нарисовать пошире или удлинить к височной части", — советует мастер.

"Я выбирала подходящий макияж по типу девочки. Темные волосы, холодный оттенок кожи, глаз. Ей подходит насыщенный, темный макияж. Акцент сделали на глаза. Но и губы подчеркнули. Здесь очень важно не переборщить с косметикой. Мне было необходимо подчеркнуть торжественность мероприятия, но при этом нельзя забывать про возраст. Наши выпускницы очень юные и нежные. Это обязательно надо подчеркивать. Молодость, естественность и натуральность — главные тренды в бьюти-индустрии", — делится Виктория.

Нежелание героини делать сложную многослойную прическу поддерживает парикмахер салона красоты "Эксклюзив" Галина Селезнева. Стилист выбрала для Софьи классический силуэт.

"Мне Софья показалась утонченной, хрупкой. Хотелось сделать классику, но не полную, чтобы не состарило. Пучок, гофре, пряди и классический силуэт. Он ей очень идет. Длинная шея, тонкие черты лица. Прическа сама "напросилась". Эта прическа подойдет далеко не всем. С "тяжелым" лицом прическа только усугубит ситуацию, добавит возраста, подчеркнет полноту лица", — делится Галина.

Для выпускного такая прическа — идеальный вариант, уверена Галина. Подойдет для торжественного мероприятия. Несмотря на то, что образ классический, он при этом адаптирован под возраст. "Если выпадут пряди, то это добавит образу романтичности, укладка не будет смотреться хуже. Получится "другая" прическа", — добавляет мастер.

Конечный результат понравился нашей героине. Обещает, что обязательно учтет все советы стилистов.

"Мне очень нравится! Я стала другой, произошло перевоплощение. Я обычно хожу с распущенными волосами, мне казалось, что так мне лучше. Но я думаю на выпускной пойти с собранными волосами, мне очень понравилось, как мне сделали, возьму на вооружение! Так что на выпускной я учту все, что мне сделали здесь", — делится выпускница.

Благодарим салон "Эксклюзив" за помощь в проведении съемок и создание образов для наших героев.

Салон находится по адресу: Барнаул, ул. Попова, 194 (ост. Цветочная). Телефон:+7(3852)28-68-48, время работы: пн-сб – 09:00-20:00, вс – 09:00-21:00

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