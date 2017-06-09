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Вице-премьер Александр Хлопонин заявил в четверг, 8 июня, что правительство поддерживает предложение маркировать пиво и пивные напитки специальными акцизными марками. Об этом сообщает ТАСС.

"Да, поддерживаем", — сказал Хлопонин, отметив, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) не может выдвигать предложения, если они не поддержаны в правительстве.

При этом вице-премьер не смог уточнить, когда будет введена данная маркировка.

Агентство напоминает, что ранее Росалкогольрегулирование поддержало маркировку пива и пивных напитков специальными акцизными марками. При этом глава ведомства Игорь Чуян отметил, что вопрос нуждается в тщательной проработке из-за большого разнообразия материалов для изготовления упаковки, ее разных объемов, а также возможности продажи пива на розлив.