Фото: progorodsamara.ru
Вице-премьер Александр Хлопонин заявил в четверг, 8 июня, что правительство поддерживает предложение маркировать пиво и пивные напитки специальными акцизными марками. Об этом сообщает ТАСС.
"Да, поддерживаем", — сказал Хлопонин, отметив, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) не может выдвигать предложения, если они не поддержаны в правительстве.
При этом вице-премьер не смог уточнить, когда будет введена данная маркировка.
Агентство напоминает, что ранее Росалкогольрегулирование поддержало маркировку пива и пивных напитков специальными акцизными марками. При этом глава ведомства Игорь Чуян отметил, что вопрос нуждается в тщательной проработке из-за большого разнообразия материалов для изготовления упаковки, ее разных объемов, а также возможности продажи пива на розлив.
Комментарии
Ну теперь ещё больше народа перейдет на самогон и боярку. Трави народ, не дай дожить до пенсии великая ЕР.
Отличная идея, на праздник пиво и в баре-ресторане можно выпить. А бухарики ежедневно пьющие пиво пусть страдают, а лучше переходят на боярку и тем самым упрощают естественны отбор.
9.06.2017 12:45
- гость -
Отличная идея, на праздник пиво и в баре-ресторане можно выпить. А бухарики ежедневно пьющие пиво пусть страдают, а лучше переходят на боярку и тем самым упрощают естественны отбор.
Дед в Освенциме не служил?
9.06.2017 12:45
- гость -
Видно это ты бухарик, ибо для тебя пиво алкоголь, которым можно нажраться в праздник, а нормальные люди пьют пиво в баньке, на даче с шашлычками и с друзьями на рыбалке. Но у тебя вряд ли все это есть...
9.06.2017 13:03
- гость -
Если в твоем понимании попить пива в ресторане и баре это значит обязательно нужно нажраться, то у тебя проблемы. Все эти вечера дома перед телевизором с баночкой пива и на даче с шашлыками, это и есть алкоголизм - пивной, ты им болен и тебе нужно лечиться (или не нужно сам отойдешь куда надо).