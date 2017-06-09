Фото: rabochy-put.ru
Горячую воду после испытаний и ремонта в контуре ТЭЦ-3 в Барнауле получили не все потребители, несмотря на то, что на календаре уже 9 июня.
В редакцию портала Amic.ru обратился житель десятиэтажки на улице Папанинцев, 121. Он отметил, что утром в пятницу из крана совсем слабо шла чуть теплая вода, а затем ее подача и вовсе была прекращена.
"Сейчас при включении воды наблюдается только шипение, и все", — рассказал собеседник.
Жительница многоквартирного дома по Павловскому тракту, 104 рассказала редакции, что у нее горячее водоснабжение восстановили, однако до сих пор из крана льется рыжая масса.
Напомним, ремонтная кампания в контуре ТЭЦ-3 официально должна была завершиться 7 июня. Накануне в мэрии Барнаула сообщили, что горячее водоснабжение не восстановили в десятках домов в разных районах города.
В администрации добавили, что проблемы возникли из-за повреждений, которые были выявлены в последний момент при заполнении системы.
Портал Amic.ru обратился за комментарием в барнаульский филиал Сибирской генерирующей компании. Ответ должен поступить в ближайшее время.
Комментарии
В администрации добавляли, что проблемы возникли из-за повреждений, которые были выявлены в последний момент при заполнении системы.(с)
Т.е. под более слабым давлением возникли проблемы?Тогда почему они не были выявлены в момент опрессовки,под более сильном давлении?Означает ли это то,что опрессовки,как таковой не было,или она проводилась некачественно,что называется "для галочки"?Сроки затянуты,работы проведены с халатностью!Кто ответит???!!!!!
а где еще нет горячей воды?
Попова 108 -нет
Напротив тоже.Висит объявление-дадут 10(десятого))
В квартале Дружный тоже нет горячей воды
РЕМОНТНИКИ-ХАЛТУРЩИКИ!!!!! КАК МИМО НЕ ПРОХОДИШЬ, СИДЯТ НА КРАЮ ЯМКИ И ЗАДУМЧИВО НА НЕЕ СМОТРЯТ И КУРЯТ. ВОТ ПОЧЕМУ НЕ ВОВРЕМЯ ДАЮТ ВОДУ!!!! РАБОТАТЬ НУЖНО, А НЕ КУРИТЬ