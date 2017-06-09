Фото: rabochy-put.ru

Горячую воду после испытаний и ремонта в контуре ТЭЦ-3 в Барнауле получили не все потребители, несмотря на то, что на календаре уже 9 июня.

В редакцию портала Amic.ru обратился житель десятиэтажки на улице Папанинцев, 121. Он отметил, что утром в пятницу из крана совсем слабо шла чуть теплая вода, а затем ее подача и вовсе была прекращена.

"Сейчас при включении воды наблюдается только шипение, и все", — рассказал собеседник.

Жительница многоквартирного дома по Павловскому тракту, 104 рассказала редакции, что у нее горячее водоснабжение восстановили, однако до сих пор из крана льется рыжая масса.

Напомним, ремонтная кампания в контуре ТЭЦ-3 официально должна была завершиться 7 июня. Накануне в мэрии Барнаула сообщили, что горячее водоснабжение не восстановили в десятках домов в разных районах города.

В администрации добавили, что проблемы возникли из-за повреждений, которые были выявлены в последний момент при заполнении системы.

Портал Amic.ru обратился за комментарием в барнаульский филиал Сибирской генерирующей компании. Ответ должен поступить в ближайшее время.