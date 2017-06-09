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Пенсионерка из Бийска, упавшая в ров с горячей водой, скончалась в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Алтайского края.

Сам инцидент произошел неделю назад. По данным издания, в яму, образовавшуюся из-за повреждения на теплотрассе АО "БийскэнергоТеплоТранзит", провалилась женщина, проходившая мимо.

По имеющейся информации, пенсионерка получила ожоги 70% тела. Медики в течение недели боролись за жизнь бийчанки, однако в итоге она умерла в больнице.