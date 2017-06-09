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Японскому императору разрешили отречься от престола впервые за 200 лет

, ИА "Амител"
Император Акихито сможет передать трон наследнику в течение трех лет

Фото: kyodonews.net

Парламент Японии в пятницу, 9 июня, принял закон, позволяющий 83-летнему императору Акихито прижизненно передать трон. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Kyodo News.

В течение трех лет император передаст бразды правления принцу Нарухито. Предполагается, что это произойдет в начале 2019 года.

Агентство подчеркивает, что парламент не изменил закон об императорском доме, а лишь принял относящийся к действующему императору документ. Ранее отречение монарха в стране было невозможным. Но в прошлом году Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил, что хочет передать трон наследнику в связи с преклонным возрастом и состоянием своего здоровья.

Подчеркивается, что отречение японского императора произойдет впервые за 200 лет: в последний раз подобное было в 1817 году.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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