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Подачу горячей воды всем потребителям ТЭЦ-3 в Барнауле должны возобновить до конца дня 9 июня — в настоящее время специалисты работают на участках, где выявлены повреждения.

Как сообщили порталу Amic.ru в барнаульском филиале Сибирской генерирующей компании, работы, в частности, ведутся в районе улицы Папанинцев, где отсутствует горячее водоснабжение в доме №121.

Кроме того, порядка 20 домов отключены от горячей воды в спальном районе — повреждение на сетях выявлено по адресу Попова,118.

Ожидается, что проблемы будут устранены до конца дня.

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Напомним, ранее в СГК заявляли, что ремонтная кампания в контуре ТЭЦ-3 завершится 7 июня. Однако в данный момент в редакцию портала Amic.ru поступают жалобы от горожан, которые недоумевают, почему у них дома до сих пор нет горячей воды.

Вторая волна отключений, на сей раз в контуре ТЭЦ-2, должна стартовать 19 июня.