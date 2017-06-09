Фото: miasskiy.ru
Подачу горячей воды всем потребителям ТЭЦ-3 в Барнауле должны возобновить до конца дня 9 июня — в настоящее время специалисты работают на участках, где выявлены повреждения.
Как сообщили порталу Amic.ru в барнаульском филиале Сибирской генерирующей компании, работы, в частности, ведутся в районе улицы Папанинцев, где отсутствует горячее водоснабжение в доме №121.
Кроме того, порядка 20 домов отключены от горячей воды в спальном районе — повреждение на сетях выявлено по адресу Попова,118.
Ожидается, что проблемы будут устранены до конца дня.
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Напомним, ранее в СГК заявляли, что ремонтная кампания в контуре ТЭЦ-3 завершится 7 июня. Однако в данный момент в редакцию портала Amic.ru поступают жалобы от горожан, которые недоумевают, почему у них дома до сих пор нет горячей воды.
Вторая волна отключений, на сей раз в контуре ТЭЦ-2, должна стартовать 19 июня.
Комментарии
Такая же ситуация с горячей водой пер.Геблера 30 , 28.Ничего внятного не может ответить
зам.нач.управления КМЖХ Арзамазцев С.В. Бардак. Только сейчас выявлены порывы.А что вы делали, господа.
65 лет победы нету воды ((