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Хулиганы в Барнауле разбили стекла у девяти автомобилей – очевидцы

, ИА "Амител"
В полицию с заявлениями обратились владельцы лишь двух машин

Фото: fotocdn.net

Неизвестные хулиганы повредили в Барнауле девять автомобилей, которые были припаркованы во дворах домов на перекрестке улиц Телефонная — Восточная. Об этом сообщают горожане в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел около 4:30 в пятницу, 9 июня. По словам местных жителей, во дворе дома №38 двум машинам выбили стекла, а автомобилю Mazda камнем помяли дверь. Остальные авто находились во дворе дома №34а.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что в полицию с заявлениями о поврежденных машинах обратились лишь два автомобилиста — владелец Mazda 3 и Mitsubishi L200. У этих авто злоумышленники разбили стекла.

Полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают размер нанесенного ущерба.

Отметим, что днем ранее хулиганы обстреляли из пневматического оружия две машины на улицах Балтийской и Малахова.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.06.2017 13:10
- гость -

Началось, освободительное движение ...

0  0
9.06.2017 13:11
гость

Падение уровня жизни на это влияет

0  0
9.06.2017 13:12
- гость -

сами виноваты. так им и надо

0  0
9.06.2017 13:13
- гость -


9.06.2017 13:11
гость
Падение уровня жизни на это влияет

В точку. Крузаки на улицах бросают. На стоянку/гараж денег нет.

0  0
9.06.2017 13:14
гость

Интересно после этого машины переставят на стоянку? Или камень в одну машину два раза не прилетает?

0  0
9.06.2017 13:16
гость


9.06.2017 13:13
- гость -
Крузаки на улицах бросают. На стоянку/гараж денег нет.

Вообще не понятно. Тут одно объяснение, что владелец Крузака - пуп и уверен, что кинуть камень засцут. Но может найтись другой пуп, с зоны, например, он всех пупов вертел и не боится

0  0
9.06.2017 13:20
- гость -

и тут эта вшивота разгулялась.
крузаки какие то...
а вред причинён пикапу Мицубиси Л200 и Мазде тройке. не дорогие машины.
вы чему радуетесь? что обычным людям какие то сволочи по карману ударили?
какая же мерзость такие камменты пишет...

0  0
9.06.2017 13:21
Вася

Прекрасная новость, меньше автоговнища будет во дворе стоять и вид портить, молодцы посоны!!!

0  0
9.06.2017 13:22
- гость -

9.06.2017 13:20!!надоела уже ныть..иди телик смотри
- гость -!!!!!!!!

0  0
9.06.2017 13:23
гость


9.06.2017 13:20
- гость -
а вред причинён пикапу Мицубиси Л200 и Мазде тройке. не дорогие машины.

Может владельцы Крузаков себе парковку расчищают?

0  0
9.06.2017 13:24
- гость -


9.06.2017 13:20
- гость -

Повезло владельцам крузаков, что они в тех домах хаты не купили.

0  0
9.06.2017 13:24
- гость -

Комменты, конечно, один тупее другого. Но по теме спрошу. Объясните мне тогда смысл наличия "сигналки" на автомобиле?

0  0
9.06.2017 13:26
- гость -

Объясните мне тогда смысл наличия "сигналки" на автомобиле?

Что бы нормальным людям своим ором спать мешать.

0  0
9.06.2017 13:27
гость


9.06.2017 13:24
- гость -
Объясните мне тогда смысл наличия "сигналки" на автомобиле?

Чтобы услышав сработку выскочить и поймать хулигана

0  0
9.06.2017 13:27
гость

Я смотрю мнения разделились. Значит есть проблема

0  0
9.06.2017 13:28
- гость -

В Советское время "нет гаража, нет машины". На ночь оставишь, утром угонят, снимут колеса, поцарапают, сольют бензин, вытащат аккумулятор. А зимой на легковушках не ездили и чтобы дворнику не мешать и чтобы машина не ржавела.

0  0
9.06.2017 13:38
- гость -

9.06.2017 13:21
Вася
Посмотрим на этих "посонов" когда они последние деньги отдадут и почку на продажу выставят, только чтобы не сесть)

0  0
9.06.2017 13:39
Вася

Порча имущества - это не причина, а следствие. Причина банальна - владельцы ржавых вёдер плюют на обычных людей и считают их нищебродами и неудачниками. Ставят авто где попало и как попало, сигналка орут, зимой моторы работают постоянно, скорая и пожарные заехать не могут, газоны портятся колёсами быдла и высыпается строительный мусор на хорошие клумбы и газоны, геи вешают цепочки с замками и в результате облагороженный двор превращается в кучу говна. Вот и вся причина, а завидовать нечему, ибо ржавое ведро можно купить за пару месячных зарплат

0  0
9.06.2017 13:40
- гость -

9.06.2017 13:27
гость
9.06.2017 13:24
- гость -
Объясните мне тогда смысл наличия "сигналки" на автомобиле?
Чтобы услышав сработку выскочить и поймать хулигана

Смешно. Сейчас под окнами одна телега надрывалась сигналкой минут 15. От хозяина ноль эмоций. Что с телегой можно за 15 минут сделать?

0  0
9.06.2017 13:40
- гость -

9.06.2017 13:28
- гость -
Ага, а ещё зимой в валенках ходили, весной-осенью в галошах, а летом в сандалях.
Ты наверное до сихз пор так ходишь?
Да-да, и плоскогубцами переключаешь черно-белый телек)

0  0
9.06.2017 13:49
гость

9.06.2017 13:39 Причина пьяная молодежь (которой делать нечего 100%) а не Робингуды очищающие дворы от ржавых ведер .

0  0
9.06.2017 13:52
Здравый мужик

9.06.2017 13:28
- гость -
В Советское время "нет гаража, нет машины".

----------
Что поделать, жизнь меняется. Мне тоже не всё по нраву. В советское время ты бы у меня или за тунеядство лес валил в тайге, или пахал бы сейчас на заводе у станка в промасленной робе, а не интернете бы вкидывал на вентилятор

0  0
9.06.2017 13:55
- гость -

блиин точно в городе воздух отравлен...зомби апокаллипси начинаеться

0  0
9.06.2017 13:58
- гость -

9.06.2017 13:39
Вася
всю чушь в одну кучу собрал.
владение автомобилем нынче - обычная вещь, и нет никакого высокомерия над безлошадными.
обычно, все ставят нормально. бывают, конечно, больные, но и среди пешиков не все нормальные, многие до сих пор на красный дороги переходят, хотя за это штраф, и вообще погибнуть можно.
в моем дворе не мешает никому сигнализация, мусоровозы спокойно выполняют свою работу, а газоны надлежащим образом отгорожены и на них не паркуются.
строительный мусор вывозят, а не бросают на газоне, и никому в голову не приходило вешать цепочки какие то.

да, и я представляю, какое Гэ ты можешь купить на 2 свои зарплаты))))

0  0
9.06.2017 14:06
- гость -

в моем дворе не мешает никому сигнализация, мусоровозы спокойно выполняют свою работу, а газоны надлежащим образом отгорожены и на них не паркуются.
строительный мусор вывозят, а не бросают на газоне, и никому в голову не приходило вешать цепочки какие то.

Какой адрес? Сегодня вечером проверю.

0  0
9.06.2017 14:15
- гость -


9.06.2017 13:39
Вася

Прими галоперидол. А то реальность исказилась.

0  0
9.06.2017 14:15
- гость -

- гость - 9.06.2017 14:06
Полностью согласна. На новороссийской улице эти же "хулиганы" помяли мне стойку, метились в стекло, промазали. Кинули белый кирпич, сработала сигналка, молодежь убежала, через несколько часов за кирпичом вернулись.

0  0
9.06.2017 14:17
- гость -

9.06.2017 14:06
- гость -
не надо, не приходи. а вдруг ты вор, вандал и угонщик?

0  0
9.06.2017 14:19
- гость -

Какой адрес? Сегодня вечером проверю.


Газгольдерная, 15

0  0
9.06.2017 14:22
гость


9.06.2017 13:38
- гость -

Так походу владельцы побитых машин скоро озолотятся? Что-то нет от них радостных постов по этому поводу. Может еще не будет бабушка дедушкой?

0  0
9.06.2017 14:23
- гость -


9.06.2017 14:17
- гость -

Не ссысь, я не больно проверю.

0  0
9.06.2017 14:24
- гость -

а бензинчик 92 тем временем незаметно до 36 добрался

0  0
9.06.2017 14:27
- гость -

а бензинчик 92 тем временем незаметно до 36 добрался

Значит нищеброды теперь не только ночевать будут во дворах, но и дневать.

0  0
9.06.2017 14:27
Девушка

А зачем тогда машину иметь, если утром шлепать в гараж? Теряешь время(открыть - выехать - закрыть), а зимой и откапать. Удобнее всего прямо в комнатных тапках впрыгнуть(если, например на дачу поехать).

0  0
9.06.2017 14:29
- гость -

Добрый день, представительница целлюлитной жопы 54 размера.

0  0
9.06.2017 14:31
гость


9.06.2017 14:27
Девушка

Ваша машина, ваше право ей рисковать. Пусть стоит всю ночь, не заморачивайтесь. Ну разобьют стекло, муж новое вставит. Даже если угонят, муж новую купит. Вы походу вообще не поймете в чем тут проблема...

0  0
9.06.2017 14:31
- гость -

АВТОХАНТЕРЫ новая движуха у посонов. хотя москва-24 показала пенсионера, он проехал на такси и самокате полгорода, чтобы спалить случайный мерс... это психбольной и поймали его по записям видео. так что видеорегистраторы на ночь включайте и страхуйте каско

0  0
9.06.2017 14:31
- гость -

0  0
9.06.2017 14:32
- гость -

можно сходить в гараж приехать загрузиться и поехать куда угодно

0  0
9.06.2017 14:34
- гость -

АВТОХАНТЕРЫ новая движуха у посонов. хотя москва-24 показала пенсионера, он проехал на такси и самокате полгорода, чтобы спалить случайный мерс... это психбольной и поймали его по записям видео. так что видеорегистраторы на ночь включайте и страx@йте каско

0  0
9.06.2017 14:37
Девушка

За границей все бросают машины где хотят, чтобы удобно было.

0  0
9.06.2017 14:39
гость


9.06.2017 14:34
- гость -
и страхуйте каско

50-70 тысяч в год на Каско и пусть стоит во дворе.
Или 25 тысяч в год и пусть стоит на стоянке.
Или 250 штук сразу и пусть стоит в гараже.
Или ни копейки и может повезет.
Есть выбор.

0  0
9.06.2017 14:40
- гость -

"видеорегистраторы на ночь включайте" - Лучше сразу его на капоте оставить, стекла целые в автомобиле будут.

0  0
9.06.2017 14:40
гость


9.06.2017 14:37
Девушка
За границей все бросают машины где хотят, чтобы удобно было

За границей и зарплату получают, чтобы удобней жить было

0  0
9.06.2017 14:41
- гость -

видеорегистраторы на ночь включайте

откуда у нищеты деньги на регик или на каску? на авось надеются. вот 11 не повезло)))

0  0
9.06.2017 14:44
гость


9.06.2017 14:34
- гость -
каско

50 штук в год на каско и пусть стоит во дворе.
Или 25 штук в год и пусть стоит на стоянке.
Или 250 штук сразу и пусть стоит в гараже.
Или бесплатно во дворе и может повезет.
Есть выбор.

0  0
9.06.2017 14:46
- гость -

9.06.2017 14:37
Девушка
За границей все бросают машины где хотят, чтобы удобно было.
-----------------
На автосвалке бросают. Удобно.

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