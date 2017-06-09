Фото: fotocdn.net
Неизвестные хулиганы повредили в Барнауле девять автомобилей, которые были припаркованы во дворах домов на перекрестке улиц Телефонная — Восточная. Об этом сообщают горожане в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел около 4:30 в пятницу, 9 июня. По словам местных жителей, во дворе дома №38 двум машинам выбили стекла, а автомобилю Mazda камнем помяли дверь. Остальные авто находились во дворе дома №34а.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что в полицию с заявлениями о поврежденных машинах обратились лишь два автомобилиста — владелец Mazda 3 и Mitsubishi L200. У этих авто злоумышленники разбили стекла.
Полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают размер нанесенного ущерба.
Отметим, что днем ранее хулиганы обстреляли из пневматического оружия две машины на улицах Балтийской и Малахова.
Комментарии
Началось, освободительное движение ...
Падение уровня жизни на это влияет
сами виноваты. так им и надо
9.06.2017 13:11
гость
Падение уровня жизни на это влияет
В точку. Крузаки на улицах бросают. На стоянку/гараж денег нет.
Интересно после этого машины переставят на стоянку? Или камень в одну машину два раза не прилетает?
9.06.2017 13:13
- гость -
Крузаки на улицах бросают. На стоянку/гараж денег нет.
Вообще не понятно. Тут одно объяснение, что владелец Крузака - пуп и уверен, что кинуть камень засцут. Но может найтись другой пуп, с зоны, например, он всех пупов вертел и не боится
и тут эта вшивота разгулялась.
крузаки какие то...
а вред причинён пикапу Мицубиси Л200 и Мазде тройке. не дорогие машины.
вы чему радуетесь? что обычным людям какие то сволочи по карману ударили?
какая же мерзость такие камменты пишет...
Прекрасная новость, меньше автоговнища будет во дворе стоять и вид портить, молодцы посоны!!!
9.06.2017 13:20!!надоела уже ныть..иди телик смотри
- гость -!!!!!!!!
9.06.2017 13:20
- гость -
а вред причинён пикапу Мицубиси Л200 и Мазде тройке. не дорогие машины.
Может владельцы Крузаков себе парковку расчищают?
9.06.2017 13:20
- гость -
Повезло владельцам крузаков, что они в тех домах хаты не купили.
Комменты, конечно, один тупее другого. Но по теме спрошу. Объясните мне тогда смысл наличия "сигналки" на автомобиле?
Объясните мне тогда смысл наличия "сигналки" на автомобиле?
Что бы нормальным людям своим ором спать мешать.
9.06.2017 13:24
- гость -
Объясните мне тогда смысл наличия "сигналки" на автомобиле?
Чтобы услышав сработку выскочить и поймать хулигана
Я смотрю мнения разделились. Значит есть проблема
В Советское время "нет гаража, нет машины". На ночь оставишь, утром угонят, снимут колеса, поцарапают, сольют бензин, вытащат аккумулятор. А зимой на легковушках не ездили и чтобы дворнику не мешать и чтобы машина не ржавела.
9.06.2017 13:21
Вася
Посмотрим на этих "посонов" когда они последние деньги отдадут и почку на продажу выставят, только чтобы не сесть)
Порча имущества - это не причина, а следствие. Причина банальна - владельцы ржавых вёдер плюют на обычных людей и считают их нищебродами и неудачниками. Ставят авто где попало и как попало, сигналка орут, зимой моторы работают постоянно, скорая и пожарные заехать не могут, газоны портятся колёсами быдла и высыпается строительный мусор на хорошие клумбы и газоны, геи вешают цепочки с замками и в результате облагороженный двор превращается в кучу говна. Вот и вся причина, а завидовать нечему, ибо ржавое ведро можно купить за пару месячных зарплат
9.06.2017 13:27
гость
9.06.2017 13:24
- гость -
Объясните мне тогда смысл наличия "сигналки" на автомобиле?
Чтобы услышав сработку выскочить и поймать хулигана
Смешно. Сейчас под окнами одна телега надрывалась сигналкой минут 15. От хозяина ноль эмоций. Что с телегой можно за 15 минут сделать?
9.06.2017 13:28
- гость -
Ага, а ещё зимой в валенках ходили, весной-осенью в галошах, а летом в сандалях.
Ты наверное до сихз пор так ходишь?
Да-да, и плоскогубцами переключаешь черно-белый телек)
9.06.2017 13:39 Причина пьяная молодежь (которой делать нечего 100%) а не Робингуды очищающие дворы от ржавых ведер .
9.06.2017 13:28
- гость -
В Советское время "нет гаража, нет машины".
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Что поделать, жизнь меняется. Мне тоже не всё по нраву. В советское время ты бы у меня или за тунеядство лес валил в тайге, или пахал бы сейчас на заводе у станка в промасленной робе, а не интернете бы вкидывал на вентилятор
блиин точно в городе воздух отравлен...зомби апокаллипси начинаеться
9.06.2017 13:39
Вася
всю чушь в одну кучу собрал.
владение автомобилем нынче - обычная вещь, и нет никакого высокомерия над безлошадными.
обычно, все ставят нормально. бывают, конечно, больные, но и среди пешиков не все нормальные, многие до сих пор на красный дороги переходят, хотя за это штраф, и вообще погибнуть можно.
в моем дворе не мешает никому сигнализация, мусоровозы спокойно выполняют свою работу, а газоны надлежащим образом отгорожены и на них не паркуются.
строительный мусор вывозят, а не бросают на газоне, и никому в голову не приходило вешать цепочки какие то.
да, и я представляю, какое Гэ ты можешь купить на 2 свои зарплаты))))
в моем дворе не мешает никому сигнализация, мусоровозы спокойно выполняют свою работу, а газоны надлежащим образом отгорожены и на них не паркуются.
строительный мусор вывозят, а не бросают на газоне, и никому в голову не приходило вешать цепочки какие то.
Какой адрес? Сегодня вечером проверю.
9.06.2017 13:39
Вася
Прими галоперидол. А то реальность исказилась.
- гость - 9.06.2017 14:06
Полностью согласна. На новороссийской улице эти же "хулиганы" помяли мне стойку, метились в стекло, промазали. Кинули белый кирпич, сработала сигналка, молодежь убежала, через несколько часов за кирпичом вернулись.
9.06.2017 14:06
- гость -
не надо, не приходи. а вдруг ты вор, вандал и угонщик?
Какой адрес? Сегодня вечером проверю.
Газгольдерная, 15
9.06.2017 13:38
- гость -
Так походу владельцы побитых машин скоро озолотятся? Что-то нет от них радостных постов по этому поводу. Может еще не будет бабушка дедушкой?
9.06.2017 14:17
- гость -
Не ссысь, я не больно проверю.
а бензинчик 92 тем временем незаметно до 36 добрался
а бензинчик 92 тем временем незаметно до 36 добрался
Значит нищеброды теперь не только ночевать будут во дворах, но и дневать.
А зачем тогда машину иметь, если утром шлепать в гараж? Теряешь время(открыть - выехать - закрыть), а зимой и откапать. Удобнее всего прямо в комнатных тапках впрыгнуть(если, например на дачу поехать).
Добрый день, представительница целлюлитной жопы 54 размера.
9.06.2017 14:27
Девушка
Ваша машина, ваше право ей рисковать. Пусть стоит всю ночь, не заморачивайтесь. Ну разобьют стекло, муж новое вставит. Даже если угонят, муж новую купит. Вы походу вообще не поймете в чем тут проблема...
АВТОХАНТЕРЫ новая движуха у посонов. хотя москва-24 показала пенсионера, он проехал на такси и самокате полгорода, чтобы спалить случайный мерс... это психбольной и поймали его по записям видео. так что видеорегистраторы на ночь включайте и страхуйте каско
можно сходить в гараж приехать загрузиться и поехать куда угодно
АВТОХАНТЕРЫ новая движуха у посонов. хотя москва-24 показала пенсионера, он проехал на такси и самокате полгорода, чтобы спалить случайный мерс... это психбольной и поймали его по записям видео. так что видеорегистраторы на ночь включайте и страx@йте каско
За границей все бросают машины где хотят, чтобы удобно было.
9.06.2017 14:34
- гость -
и страхуйте каско
50-70 тысяч в год на Каско и пусть стоит во дворе.
Или 25 тысяч в год и пусть стоит на стоянке.
Или 250 штук сразу и пусть стоит в гараже.
Или ни копейки и может повезет.
Есть выбор.
"видеорегистраторы на ночь включайте" - Лучше сразу его на капоте оставить, стекла целые в автомобиле будут.
9.06.2017 14:37
Девушка
За границей все бросают машины где хотят, чтобы удобно было
За границей и зарплату получают, чтобы удобней жить было
видеорегистраторы на ночь включайте
откуда у нищеты деньги на регик или на каску? на авось надеются. вот 11 не повезло)))
9.06.2017 14:34
- гость -
каско
50 штук в год на каско и пусть стоит во дворе.
Или 25 штук в год и пусть стоит на стоянке.
Или 250 штук сразу и пусть стоит в гараже.
Или бесплатно во дворе и может повезет.
Есть выбор.
9.06.2017 14:37
Девушка
За границей все бросают машины где хотят, чтобы удобно было.
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На автосвалке бросают. Удобно.