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Неизвестные хулиганы повредили в Барнауле девять автомобилей, которые были припаркованы во дворах домов на перекрестке улиц Телефонная — Восточная. Об этом сообщают горожане в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел около 4:30 в пятницу, 9 июня. По словам местных жителей, во дворе дома №38 двум машинам выбили стекла, а автомобилю Mazda камнем помяли дверь. Остальные авто находились во дворе дома №34а.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что в полицию с заявлениями о поврежденных машинах обратились лишь два автомобилиста — владелец Mazda 3 и Mitsubishi L200. У этих авто злоумышленники разбили стекла.

Полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают размер нанесенного ущерба.

Отметим, что днем ранее хулиганы обстреляли из пневматического оружия две машины на улицах Балтийской и Малахова.