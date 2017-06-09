Фото: 04.мвд.рф

Автомобиль слетел с дороги и перевернулся на 462-м километре Чуйского тракта в Майминском районе Республики Алтай, сообщили в МВД по региону.

Инцидент произошел накануне в 11:59. Известно, что 34-летний житель Чемальского района, управляя автомобилем Toyota Corona, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате машина опрокинулась.

В полиции уточняют, что в отношении водителя был составлен протокол по статье КоАП "Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения".