Фото: отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска

40-летний водитель микроавтобуса Toyota Town Ace погиб в результате столкновения с припаркованной "Газелью" в Новосибирске. Об этом сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД города.

Уточняется, что авария произошла около 18:00 в четверг, 8 июня, на улице Немировича-Данченко. В полиции уточнили, что водитель Toyota не справился с управлением, в результате чего врезался в припаркованную "Газель". Мужчина скончался от полученных травм при доставлении в больницу.

На опубликованных с места аварии снимках видно, что автомобиль получил серьезные повреждения при столкновении.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по НСО добавили, что "Газель", в которую врезался минивэн, в свою очередь, столкнулась со стоящей перед ней машиной той же марки. Водитель одной из "Газелей" — 36-летний мужчина — стоял возле своей машины в момент аварии. Он получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.