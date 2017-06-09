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Полиция в Бийском районе задержала молодого человека, который подозревается в угоне автомобиля "Москвич-412" у 71-летнего мужчины.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инцидент произошел накануне. В ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемый пришел днем к пенсионеру, чтобы наколоть ему дрова.

"Когда хозяин автомобиля уснул, парень решил взять ключи от автомобиля и гаража для того, чтобы съездить домой покушать. По дороге следования он по своей неопытности врезался в бетонное ограждение, повредив при этом правое крыло, передний фартук, передний бампер. После этого автомобиль у него заглох", — уточняют в полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело об угоне.