Фото: newsweek.com

Шотландская епископальная церковь разрешила однополым парам заключать браки в храмах. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на BBC.

Уточняется, что синод в Эдинбурге проголосовал за поправку к каноническому правилу, согласно которому брак был определен исключительно как союз мужчины и женщины. За принятие поправки проголосовали шесть из семи епархий.

Подчеркивается, что Синод разрешил священникам отказаться от проведения таинства, если, по их мнению, венчание геев противоречит их убеждениям.

Издание пишет, что теперь гомосексуальные христиане из любой англиканской церкви могут совершить обряд венчания в шотландской епископальной церкви.

РБК подчеркивает, что Шотландская епископальная церковь первой из Англиканского сообщества приняла такое решение по поводу заключения гей-браков.

Отмечается, что гражданские однополые союзы легализованы в Шотландии с 2014 года, но представители Римско-католической и Шотландской епископальной церквей тогда этот шаг не поддержали.