Рассадка гостей — ответственный момент свадебного торжества. Кафе-холл "Бузина" советует воспользоваться основными правилами по размещению гостей, чтобы праздник прошел весело и все ощущали себя в своей тарелке.

Самый важный момент — все гости должны хорошо видеть молодоженов — центральные фигуры вечера. Близких родственников жениха и невесты необходимо почтить вниманием и усадить на места рядом с молодыми. Родственников желательно рассаживать по близости родства и возрасту: родителей посадить с родителями, пожилых с пожилыми.

Близких друзей и коллег стоит посадить вместе. Но чтобы предотвратить растворение людей в их привычном кругу общения, рекомендуется сажать разные компании в близком соседстве. Так у них будет больше стимула знакомиться и общаться. Незнакомых между собой гостей, которые будут сидеть рядом, необходимо предварительно представить друг другу.

Мужчин и женщин лучше всего чередовать, при этом по правилам этикета мужчин обычно сажают слева от женщин. Стоит принять во внимание и темперамент отдельных гостей, чтобы не случилось так, что за одним столом собрались одни весельчаки, а более спокойные и малообщительные скучали в сторонке.

Для присутствующих детей можно организовать отдельный стол, так им будет интереснее и они будут ощущать себя самостоятельными. Но если детей на свадьбе немного, то их спокойно можно сажать рядом с родителями.

Основная задача составления плана рассадки гостей — чтобы всем гостям было весело и интересно, родственники жениха и невесты лучше познакомились и на банкете была дружеская и позитивная атмосфера. Самой популярной является европейская схема: круглые столы по 8-10 человек.

Согласно мнению психологов, именно такому числу людей комфортно общаться между собой в одной группе. Более удобным вариантом рассадки станет "кабаре", при котором стулья расставляют полукругом, чтобы никому не пришлось сидеть спиной к молодоженам. Прямоугольные столы на 6-10 человек подойдут для более формального варианта ужина, для которого важна сервировка, красивая расстановка блюд и общая композиция обеденного стола. Однако такое расположение столов занимает много места в зале, поэтому нужно отдельно продумать место для танцпола.

Для небольших банкетных залов хорошо подойдёт рассадка буквой "Т" или "П": молодожены сидят во главе стола, а гости располагаются вокруг в зависимости от степени приближенности к молодым. Для небольших камерных свадеб с малым количеством гостей уместно будет посадить всех, включая жениха и невесту, за один большой общий стол.

Грамотно организованный банкет — залог хорошего настроения и гостей, и молодых. Немаловажную роль играет интерьер выбранного ресторана или кафе. Слишком темные или перегруженные деталями залы могут действовать довольно-таки угнетающе. Лучшим выбором станет светлое просторное помещение с большими окнами и приятным современным дизайном. В кафе-холле "Бузина" к вопросу оформления интерьера подошли со всей тщательностью и вниманием. Это место обязательно понравится тем, кому важны стиль и атмосфера. Дизайн выполнен в белых тонах, с элементами модного стиля лофт. Легкий и изящный, он создает расслабленную атмосферу, в которой приятно находиться. Панели из светлого дерева, кирпичная кладка сочетаются здесь с яркими красными акцентами, притягивающими взгляд. Милые декоративные детали создают дополнительный, почти домашний уют.

Сотрудники кафе с радостью помогут организовать свадебный банкет на высшем уровне. Зал на 55 посадочных мест может быть украшен в стилистике и цветовом решении свадьбы. Изящная сервировка стола, по желанию, может быть дополнена интересной деталью — пирамидой из бокалов с шампанским. Для поддержания настроения гостей здесь играет живая музыка, а харизматичные ведущие никому не дадут заскучать.

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Кафе-холл "Бузина": +7 (983) 189-41- 60, +7 (3852) 43-87- 99

Барнаул, улица Попова, 32

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