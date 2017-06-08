Фото: altairegion.ru

Интернет-портал, посвященный 80-летию Алтайского края, презентовали в четверг, 8 июня, в Барнауле. В мероприятии участвовал зампредседателя Правительства региона Виталий Снесарь, сообщает пресс-служба краевого кабмина.

По его словам, создание сайта является одним из пунктов обширной программы подготовки к 80-летию Алтайского края. "Поздравляю всех нас с выходом на стодневный отрезок до юбилея Алтайского края", — цитирует его пресс-служба.

Отмечается, что на новом сайте можно ознакомиться с планом юбилейных мероприятий, историей развития и новейшей историей Алтайского края, посмотреть интересные цифры и факты о регионе, новости, фото и видео. Также на портале есть раздел "Книги об Алтайском крае", где собраны журналы, газеты и книги алтайских писателей. Все материалы можно скачать.

Начальник отдела реализации федеральных программ и проектов управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Дмитрий Чегров отметил, что на сайте есть форма обратной связи, по которой можно отправлять свои предложения. Также ресурс интегрирован с соцсетями, поэтому всей понравившейся информацией можно делиться с друзьями и подписчиками. В данный момент работает версия сайта для компьютеров и планшетов, а вскоре портал будет адаптирован для работы с телефона.

Снесарь отметил, что кульминационным днем празднования 80-летия Алтайского края станет 16 сентября. На этот день запланирована обширная программа.