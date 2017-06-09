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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американская сторона передала результаты медицинской экспертизы по смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина его семье. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова отметила, что у вдовы Чуркина на руках есть весь пакет с заключением о причинах смерти постпреда. "Имеет не российская сторона, а его семья", — подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, Виталий Чуркин скончался 20 февраля текущего года, накануне своего 65-го дня рождения. Он занимал должность постпреда России при ООН с 8 апреля 2006 года.