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Молодого жителя Республики Алтай подозревают в убийстве 45-летней женщины из Новосибирской области.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 22-летний житель Чемальского района накануне днем во время ссоры нанес гостившей у него женщине многочисленные удары ножом в область грудной клетки и шеи.

"От полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — указывают в СКР. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.