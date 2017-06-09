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Молодого жителя Республики Алтай подозревают в убийстве 45-летней женщины из Новосибирской области.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 22-летний житель Чемальского района накануне днем во время ссоры нанес гостившей у него женщине многочисленные удары ножом в область грудной клетки и шеи.
"От полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — указывают в СКР. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Решается вопрос об аресте подозреваемого.
Комментарии
что то и в горный расхотелось ехать...