Жительница Горного Алтая задушила супруга ремнем во время застолья — СК

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Жительницу Шебалинского района Республики Алтай подозревают в убийстве собственного мужа — по версии следствия, женщина задушила супруга ремнем.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, накануне днем супруги распивали алкоголь.

"Между супругами произошел конфликт, в ходе которого женщина ремнем задушила мужа, в результате чего он скончался на месте происшествия", — уточняют в СКР.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о помещении ее под арест. Расследование продолжается.