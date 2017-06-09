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Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели внучки Никиты Хрущева, которая попала под колеса электрички утром в четверг, 8 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ММСУТ СКР.

По словам представителя ММСУТ Татьяны Морозовой, инцидент произошел около 9:00 в районе станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги. 77-летняя местная жительница шла вдоль ж/д путей. В этот момент по станции проходила электричка сообщением Внуково — Москва. Пожилая женщина не успела отреагировать на сигналы, которые подавал машинист, и была травмирована. От полученных повреждений она скончалась на месте, добавила Морозова.

По данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление обстоятельств и причин инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что утром в четверг 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе "Мичуринец". Сообщалось, что она попала под электричку во время пересечения путей в неположенном месте.