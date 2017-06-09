Фото: savetaiga.ru

Новый заместитель появился у прокурора Алтайского края Якова Хорошева — должность занял старший советник юстиции Петр Новиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, назначение состоялось 8 июня.

Петр Валентинович Новиков родился в июне 1970 года в Барнауле. В 1995 году выпустился с юрфака Алтайского госуниверситета. В органах прокуратуры работает с марта 1994 года. Был следователем в Первомайском районе, занимал посты прокурора Третьяковского, Калманского, Тальменского районов, а с сентября 2010 года состоял в должности начальника Управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Петр Новиков награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", знаком отличия "За верность закону" I степени. Женат, имеет четверых детей.