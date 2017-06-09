Фото: tabletmag.com

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают про предложение депутата Государственной думы ввести смертную казнь для террористов, передает РИА Новости.

"Нет, не слышал. Это инициатива депутатов, поэтому... Мы не знаем, что это за инициатива", — ответил Песков на вопрос, как Кремль относится к данной инициативе. При этом пресс-секретарь напомнил, что позиция президента РФ Владимира Путина по данному вопросу хорошо известна, и он не раз озвучивал ее.

Напомним, ранее депутат думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил наделить суды правом приговаривать террористов к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания до момента отмены моратория на нее.

Пискарев собирается обсудить идею с экспертами, научным сообществом, правоохранителями и известными адвокатами. Он подчеркнул, что у идеи есть сторонники, а глава комитета считает, что Европа со временем придет к пониманию, что казнь должна применяться как высшая мера наказания.

Агентство отмечает, что мораторий на смертную казнь действует в РФ с момента ее вступления в Совет Европы. Последний смертный приговор в стране привели в исполнение в 1996 году.