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Рост цен в Алтайском крае замедлился в сравнении с прошлым годом в три раза, сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

"По итогам пяти месяцев текущего года индекс потребительских цен на продовольственные товары в Алтайском крае составил 100,8% по отношению к декабрю 2016 года, что в три раза ниже прошлогоднего роста цен и среднего значения по России. Это одно из наименьших значений среди субъектов Сибирского федерального округа", — указывают в ведомстве.

Что касается наиболее подешевевших продуктов, то больше всего с начала года цены упали на свежие огурцы (на 41,3%), яйца куриные (на 14%), крупу гречневую-ядрицу (на 12,7%), сахар-песок (на 10,2%), овсяные хлопья "Геркулес" (на 6,9%), пшено (на 4,9%), консервы овощные (на 3,4%), полуфабрикаты мясные (на 1,9%).

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Также в управлении подчеркивают, что в Алтайском крае уровень потребительских цен на продукты питания остается одним из самых низких в России.