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40-летний индивидуальный предприниматель потерял 12 миллионов рублей, проезжая по Санкт-Петербургу на мотоцикле. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Уточняется, что с заявлением в полицию мужчина обратился 8 июня. Он сообщил, что на 24-м километре Западного скоростного диаметра у него, ехавшего на мотоцикле с высокой скоростью, раскрылся рюкзак, откуда выпали товарные накладные и пятитысячные купюры на сумму 12 миллионов рублей.

Мотоциклист рассказал, что инцидент произошел вечером 6 июня, а в полицию обратился так поздно, потому что решил предварительно посоветоваться с адвокатом.

Издание отмечает, что разлетевшиеся по дороге купюры сразу привлекли внимание автомобилистов. Они останавливались на скоростной трассе и собирали деньги. При этом на участке, где произошел инцидент, остановился сотрудник ЗСД Азиз, который собрал около полутора миллионов рублей, передал деньги начальникам, а они, в свою очередь, отнесли купюры в полицию.

По данным на 17:00 четверга, 8 июня, мотоциклисту вернули 2 миллиона рублей, отмечает издание.

В пятницу, 9 июня, РИА "ФАН" сообщило, что в полицию принесли еще 4 миллиона рублей. Деньги находятся в сейфе у руководства отдела, отмечает агентство.