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Российские пограничники задержали и оштрафовали двух эстонских рабочих, которые расчищали территорию возле границы и не заметили запрещающий остановку машин знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонский департамент полиции и погранохраны (ДПП).

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 8 июня, в районе Саатсеского сапога — территории, которая принадлежит РФ, однако по ней проходит эстонская автомобильная дорога, где запрещена остановка. Расчищавшие приграничную территорию от деревьев и кустарников рабочие ехали на автомобиле, ориентируясь на мобильный навигатор, и не заметили запрещающий знак. Они остановились на этом участке для составления дальнейшего маршрута, и в этот момент их задержали патрулировавшие территорию пограничники.

Отмечается, что рабочих оштрафовали на две тысячи рублей, после чего их отпустили в Эстонию.

По словам главы пограничного кордона Саатсе Лыунаской префектуры ДПП Арви Суви, рабочие знали о правилах передвижения на приграничной территории. Он отметил, что на картах мобильных приложений не всегда точно указаны границы, из-за чего могут возникнуть нарушения погранрежима. Также Суви отметил, что в данном районе в 2016 году были установлены дополнительные предупреждающие знаки для того, чтобы не допустить возможные нарушения, совершаемые из-за невнимательности и по незнанию.