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Житель Бийска должен заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей в пользу государства за установку в примерочной одного из магазинов скрытой камеры.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, мужчина признан виновным в незаконном производстве специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В настоящее время установлено, что обвиняемый в сентябре прошлого года изготовил устройство слежения из видеорегистратора. 14 сентября бийчанин установил техническое устройство в кабинке для переодевания.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к штрафу в размере 40 тысяч рублей.