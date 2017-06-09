Фото: twitter.com

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в четверг, 8 июня, провела во Владивостоке брифинг для журналистов на фоне баннера МИД РФ с опечаткой. Об этом сообщает "МК".

На нем было неправильно написано название ведомства — Министерство иностранных дел "РоссиИйской" Федерации". Это заметили как присутствовавшие на брифинге журналисты, так и пользователи сети, которые начали выпускать "творчество" с использованием фото и видео с брифинга.

Сделали самое грустное видео ((( pic.twitter.com/xsz8r4TqP1 — RIP Новости (@riarip) 9 июня 2017 г.

Позже Захарова отметила, что в истории с баннером "отличилась" частная контора, а к организаторам форума во Владивостоке и пресс-службе МИД РФ он отношения не имеет, передает Life.

"Хотелось бы от всей души поблагодарить исполнителей одноразового баннера с логотипом МИД для брифинга во Владивостоке, добавивших министерству дополнительную букву "и", — саркастично отметила официальный представитель ведомства.

Захарова признала, что не заметила опечатку, поскольку начала свой брифинг, как только вошла в зал пресс-конференции. "Да и шрифт надписи очень мелкий — издали не видно, — добавила она.

Официальный представитель МИД отметила, что в тот же день допустившие ошибку люди извинились за инцидент.

"Что делать, как думаете? Понять и простить? В конце концов, нам редко кто что-то безвозмездно добавляет", — написала Захарова на своей странице в Facebook.