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Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудил Следственный комитет после гибели жительницы Бийска, которая получила ожоги, упав в яму с кипятком.

Как уточнили в региональном управлении СКР, дело открыто по статье "причинение смерти по неосторожности".

В данный момент правоохранители установили, что утром 30 мая возле одного из домов по улице Мерлина из-за прорыва подземной теплотрассы произошло обрушение грунта.

"В образовавшийся ров провалилась пожилая женщина, проходившая мимо. Выбраться пострадавшей помогли прохожие, которые вызвали медицинскую помощь", — уточняют в СКР.

Медики боролись за жизнь женщины, однако она скончалась в больнице.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, назначены судебные экспертизы.