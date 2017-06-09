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Главу московского регионального отделения партии "Яблоко" Сергея Митрохина задержали утром в пятницу, 9 июня, рядом со зданием Государственной думы во время акции протеста против закона о реновации жилого фонда Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Агентство отмечает, что в этот день ГД рассматривает во втором, основном, чтении законопроект о реновации устаревшего жилфонда российской столицы.

По словам представителя пресс-службы, вместе с Митрохиным задержан руководитель общественной приемной "Яблока" в Москве Антон Антонов-Овсеенко. Они оба протестовали против принятия закона. Агентство пишет, что задержанных поместили в автозак.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах Москвы, Митрохина с тремя задержанными доставят в полицейский отдел. Там рассмотрят вариант их привлечения к административной ответственности, поскольку они являлись участниками несанкционированной акции.

Агентство пишет, что рядом со зданием ГД на Охотном ряду собралось около 70-80 человек, выступающих против закона о реновации. Они стоят перед центральным входом в Думу с плакатами. Рядом с входом дежурят несколько машин с полицейскими.