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Дизель-электрическую подлодку "Кронштадт" спустят на воду в Санкт-Петербурге в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Планируется, что дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году", — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук проверил ход строительства серийных неатомных субмарин проекта 677 ("Лада") "Кронштадт" и "Великие Луки" во время визита на "Адмиралтейские верфи".

РИА Новости добавляет, что головная подводная лодка проекта "Лада" - "Санкт-Петербург" проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте с 2010 года. Строительство двух других субмарин данного проекта находится в стадии завершения. Предполагается, что на них могут проводить испытания первых анаэробных установок. Воздухонезависимые энергоустановки также установят на экспортные версии лодки проекта 677 – типа "Амур".

Всего было запланировано девять подлодок данного проекта, отмечает агентство.