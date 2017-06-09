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Известный журнал о кино Empire составил по итогам опроса 20 тысяч читателей рейтинг самых великих кинокартин всех времен. Об этом сообщает Life со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что первую строчку в списке занял фильм Френсиса Форда Копполы "Крёстный отец" (1972), в котором рассказывается о мафиозной семье Корлеоне. В тройку лидеров также попала лента Джорджа Лукаса "Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар" (1980) и "Темный рыцарь" (2008) Кристофера Нолана.

В топ-10 величайших картин также вошли "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (реж. Стивен Спилберг), "Челюсти", "Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда" и "Властелин колец: Братство кольца".

Отмечается, что на 12-й строчке расположилась вторая часть саги о семье Корлеоне, а также в список попали такие фильмы, как "Пролетая над гнездом кукушки", "Касабланка" и "В джазе только девушки".