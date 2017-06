Мумия — плохое развлекательные кино, без внятного начала и без внятного конца. Первую половину смотрится бодро, но потом ты осознаешь, что персонажи так и не раскроются и что сюжет тоже глубины не получит вообще, и самое ужасное, что фильм заканчивается НИЧЕМ, это очередной задел для продолжений... Кроме редкого, но добротного чувства тревоги и сцены крушения самолета фильм не оставляет никаких эмоций. Том Круз не вытянул... #мумия #томкруз #бунин

