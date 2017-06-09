Премьера фильма "Мумия"

8 июня в прокат вышел фильм "Мумия". Главную роль в ленте исполнил Том Круз. Трейлер обещал захватывающее кино, где герой Круза сражается с пауками, крысами и египетскими жрицами.

"Самая красивая мумия", "плохое развлекательное кино", "Том Круз уже совсем стар" — что говорят пользователи соцсетей о киноновинке?

Невероятно красивая Мумия! #алемcinema #Мумия #ужевкино A post shared by Alem_Cinema. Balkhash (@alem_cinema) on Jun 9, 2017 at 12:11am PDT

Новая мумия такое( Том Круз уже совсем стар, сюжет какой-то стрёмный, сразу видно задел на сиквелы.

И как же надоели тупые женские персонажи — Maria Soozar (@msoozar) June 8, 2017

Читайте также: "Мумия" с Томом Крузом, "Анна Каренина" и другие премьеры недели

Собака и ТВ

Любовь собаки Хайди к просмотру телевизора позабавила пользователей YouTube. Пока хозяин включает телевизор и ищет канал, который будет смотреть, собака убегает в другую комнату и возвращается обратно к ТВ со своим лежаком. Судя по ролику, Хайди особенно нравятся программы о дикой природе.

Отмечается, что за сутки видео набрало почти 40 тысяч просмотров и множество милых комментариев: "смотрим на собаку, смотрящую ТВ", "обожаю Хайди", "слишком мило!".

Поклонская и "Трансперенси Интернешнл"

Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, попросила Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ проверить организацию "Трансперенси Интернешнл — Россия" на "наличие признаков составов преступлений". Так Поклонская отреагировала на публикацию антикоррупционной общественной организации, где говорится, что у депутата может быть не указанная в декларации о доходах квартира в Донецке. В "Трансперенси" не против проверки.

А в соцсетях активно начали обсуждать новость, переходя на личность Поклонской: "Она как маленький ребёнок", "она теперь всех подряд будет просить проверить на наличие состава преступления?", "обиженная женщина — страшна и мстительна:)", "как она надоела!".

День друзей

9 июня отмечается Международный день друзей. Соцсети редко пропускают такие праздники, так и сегодня на личных страничках люди выкладывают милые фотографии с друзьями, вспоминают совместные истории, случаи из жизни.

Сегодня день Друзей!!! Благодарен судьбе, что у меня есть такие друзья, на которых можно всегда положиться. Спасибо им!!! #деньдрузей #друзьянавеки #друзья #вместемысила #20летвместе A post shared by Паршев Дмитрий (@parshev_dmitriy) on Jun 9, 2017 at 2:49am PDT

12 миллионов по ветру

Барнаульцы бурно обсуждают ситуацию, которая произошла в Санкт-Петербурге. Местный байкер на ходу потерял 12 миллионов рублей, а заметил пропавшие деньги только через два дня.

Жители краевой столицы предполагают, что зрелище было "эпичное", сокрушаются, что инцидент произошел не на Алтае: "Тот случай, когда деньги на дороге валяются. Почему это произошло не на Алтае и почему не рядом со мной?" и ожидают, что когда-нибудь и на их улице "какой-нибудь мотоциклист посеет 12 миллионов".