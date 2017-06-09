Премьера фильма "Мумия"
8 июня в прокат вышел фильм "Мумия". Главную роль в ленте исполнил Том Круз. Трейлер обещал захватывающее кино, где герой Круза сражается с пауками, крысами и египетскими жрицами.
"Самая красивая мумия", "плохое развлекательное кино", "Том Круз уже совсем стар" — что говорят пользователи соцсетей о киноновинке?
Мумия — плохое развлекательные кино, без внятного начала и без внятного конца. Первую половину смотрится бодро, но потом ты осознаешь, что персонажи так и не раскроются и что сюжет тоже глубины не получит вообще, и самое ужасное, что фильм заканчивается НИЧЕМ, это очередной задел для продолжений... Кроме редкого, но добротного чувства тревоги и сцены крушения самолета фильм не оставляет никаких эмоций. Том Круз не вытянул... #мумия #томкруз #бунин
На предпремьере в @grand.cinema фильма Мумия с сестрой и Ее мужем и отцом)) как говорил папа такой фильм нельзя пропустить.ну что всем в кино))#мумия #кино #portcinema #ривьера #европаплюс#kazan #казань #казанькудапойти #казаньодеждавналичии #казаньеда #казаньмода #казань2017 #казаньонлайн #кзн #кзновости #татарстан#москва #питер #казань #краснодар #екатеринбург #сибирь #волгоград #ростовнадону #самара #сочи #новосибирск #нижнийновгород #омск #челябинск #уфа
Новая мумия такое( Том Круз уже совсем стар, сюжет какой-то стрёмный, сразу видно задел на сиквелы.— Maria Soozar (@msoozar) June 8, 2017
И как же надоели тупые женские персонажи
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Собака и ТВ
Любовь собаки Хайди к просмотру телевизора позабавила пользователей YouTube. Пока хозяин включает телевизор и ищет канал, который будет смотреть, собака убегает в другую комнату и возвращается обратно к ТВ со своим лежаком. Судя по ролику, Хайди особенно нравятся программы о дикой природе.
Отмечается, что за сутки видео набрало почти 40 тысяч просмотров и множество милых комментариев: "смотрим на собаку, смотрящую ТВ", "обожаю Хайди", "слишком мило!".
Поклонская и "Трансперенси Интернешнл"
Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, попросила Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ проверить организацию "Трансперенси Интернешнл — Россия" на "наличие признаков составов преступлений". Так Поклонская отреагировала на публикацию антикоррупционной общественной организации, где говорится, что у депутата может быть не указанная в декларации о доходах квартира в Донецке. В "Трансперенси" не против проверки.
А в соцсетях активно начали обсуждать новость, переходя на личность Поклонской: "Она как маленький ребёнок", "она теперь всех подряд будет просить проверить на наличие состава преступления?", "обиженная женщина — страшна и мстительна:)", "как она надоела!".
День друзей
9 июня отмечается Международный день друзей. Соцсети редко пропускают такие праздники, так и сегодня на личных страничках люди выкладывают милые фотографии с друзьями, вспоминают совместные истории, случаи из жизни.
Хоть я тут по центру фотки, но это фото не про меня. Это чистейшей воды квинтэссенция нашей дружбы. То есть я могу беззаботно поржать в лучах прожекторов, пока этот Человек греет мои замёрзшие уши, оставаясь всегда за кадром, понимаете👂🏽👂🏽❄️ С Днём Друзей! Люблю тебя, мой миньон, моя таблетка от мигрени, жилетка для моих слез, моя лягушка-подружка-путешественница и сестра, как все говорят 😂☀️💊 А что? Так и есть! Этот солдат стойко перенёс превратности судьбы, но так и остался нетронутый злом и тщеславием 😇 Я счастлива, что ты у меня есть 🤞🏽♥️ #ДеньДрузей
12 миллионов по ветру
Барнаульцы бурно обсуждают ситуацию, которая произошла в Санкт-Петербурге. Местный байкер на ходу потерял 12 миллионов рублей, а заметил пропавшие деньги только через два дня.
Жители краевой столицы предполагают, что зрелище было "эпичное", сокрушаются, что инцидент произошел не на Алтае: "Тот случай, когда деньги на дороге валяются. Почему это произошло не на Алтае и почему не рядом со мной?" и ожидают, что когда-нибудь и на их улице "какой-нибудь мотоциклист посеет 12 миллионов".
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