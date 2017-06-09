Фото: altspu.ru

Процедура выборов ректора Алтайского государственного педагогического университета состоялась в пятницу, 9 июня — большинство голосов было отдано в пользу Ирины Лазаренко.

"Большинством голосов на должность ректора избрана Ирина Рудольфовна Лазаренко. Теперь это решение должно пройти процедуру утверждения в федеральном министерстве", — сообщили порталу Amic.ru в пресс-центре вуза.

О том, как разложились голоса во время выборов главы университета, сообщил на своей странице в Facebook депутат АКЗС Владислав Вакаев.

"Сейчас завершились выборы ректора АлтГПУ. Ирина Лазаренко — 127, Аркадий Контев — 47, испорчено 14 бюллетеней. Жаль, я не смог поучаствовать в выборах. Результат был бы другим", — отметил парламентарий.

Отметим, что Ирина Лазаренко до последнего времени также занимала пост ректора вуза. Является доктором педагогических наук, профессором.