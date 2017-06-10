В Алтайском крае стало меньше наркоманов. Об этом на межрегиональной научно-практической конференции заявил главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер" Андрей Иванов.

Он сообщил еще в 2013-ом году Алтайский край занимал девятое ранговое место, в 2015-ом регион переместился на 17-ое.

"В 2016 году показатель зарегистрированных больных наркоманией в крае снизился к уровню 2014 года на 15% и составил 248,2 на 100 тысяч населения", — отметил Иванов. Он также добавил, что за последние пять лет в регионе отмечается устойчивая тенденция к снижению смертности от острых отравлений наркотическими веществами. Показатель смертности от данной причины в крае снизился на 71,4%

Смертность от отравлений алкоголем в 2016 году по отношению к 2012 году снизилась на 34,5% и составила 9,1 на 100 тысяч населения.

Наркологическая служба в Алтайском крае представлена государственными учреждениями здравоохранения – наркологическими диспансерами в гг. Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске и 64 наркологическими кабинетами в медицинских организациях края.