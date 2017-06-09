Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

Обвязанного пластиковыми бутылками мужчину, собиравшегося вплавь добраться до Краснодарского края, нашли в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ РФ.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник, 5 июня. Экипаж лоцманского катера "Алмаз" заметил мужчину в воде в миле от крымского побережья. Пловца, назвавшегося Иваном, подняли на борт и доставили на сушу. Агентство пишет, что мужчина объяснил свои действия желанием "познать способности" и попасть на материк, переплыв пролив.

Отмечается, что у спасенного не было при себе никаких документов, кроме этого, он страдает амнезией, в связи с чем не смог рассказать пограничникам ничего о себе.

Ивана доставили в больницу Керчи для проведения комплексной диагностики после долгого пребывания в воде.