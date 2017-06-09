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Задержанного в Белоруссии бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева, который находился в розыске, передали чеченским силовикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Чечне.

Отмечается, что уроженца Чечни задержали в среду, 7 июня, в пункте пропуска Веселовка, когда он пытался выехать из Белоруссии. Пограничники установили, что россиянин находится в розыске в качестве подозреваемого по уголовному делу об использовании заведомо подложного документа. Ранее представитель пресс-службы УВД Гомельского областного исполкома сообщил о передаче бойца российской стороне.

Сейчас Амриев находится в сопровождении оперативников по дороге в Чечню, отметили в ведомстве.

В республиканском МВД подчеркнули, что данные о применении к спортсмену правоохранителями недозволенных мер воздействия, о которых в 2013 году сообщили СМИ, не соответствуют действительности.

В пресс-службе МВД добавили, что после публикации тех данных министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов назначил служебную проверку. По ее материалам следователи вынесли процессуальное решение, после чего чеченское МВД подало иск в суд о защите чести и достоинства. Данный иск частично был удовлетворен судом, который вынес решение обязать бойца опровергнуть опубликованное им обращение.