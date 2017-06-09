Госдума на пленарном заседании в пятницу продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России на пять лет, сообщает РИА Новости.

Набиуллина, ранее занимавшая посты министра экономического развития и помощника главы государства, возглавила Банк России 24 июня 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ чуть более 11 лет. Новый срок полномочий Набиуллиной отсчитывается от 24 июня 2017 года.

За время работы в ЦБ Набиуллина подвергалась критике со стороны ряда депутатов и предпринимателей за валютную политику, в том числе девальвацию рубля в 2014 году, и медленное снижение ключевой ставки. Одним из ее основных оппонентов в этой области является Столыпинский клуб, выступающий за быстрое снижение ставки ЦБ и эмиссионное финансирование экономики. Кроме того, объектом критики стала начавшаяся при Набиуллиной в 2013 году так называемая "расчистка" банковского сектора, в результате которой число банков в РФ сократилось примерно на треть.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно публично выражал поддержку курсу, который проводит Центробанк под руководством Набиуллиной.