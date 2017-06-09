По данным опроса ВЦИОМ, 47% опрошенных россиян осудили публичное непатриотичное поведение, при этом некоторые предложили даже ввести за это уголовное наказание, пишет "Газета.RU".

Другая половина опрошенных (48%) не видит в этом предмета для государственного или общественного порицания.

К высказываниям, идущим вразрез с официальной позицией государства, 37% россиян относятся предосудительно, при этом 52% называют это личным делом каждого.

Большинство россиян отказывают в праве называться патриотами тем, кто не чувствует любви к России (77%) и не знает государственную символику страны (61%).

Отмечается, что в 2014 году граждан, желающих переехать за границу, считали недостойными называться патриотами 68%, то сегодня так думают лишь 52%.

Наличие второго гражданства, по мнению 61%, не является непатриотичным. Людей, вступающих в брак с иностранцами или работающих в иностранных компаниях, готовы назвать патриотами 69% и 76% соответственно.

Ранее сообщалось, что половина россиян (51%) не помнят, как называется праздник, который отмечают 12 июня.