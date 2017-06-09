Брэд Питт рассказал жутком пророчестве, найденном в одной из провинциальных газет столетней давности, сообщает РЕН ТВ.

В Новой Зеландии в 1912 вышла заметка о приближении глобального потепления. Тогда автор увидел причину в том, что жители британской империи сожгли в каминах два миллиарда тонн угля и это вызвало огромный выброс углекислого газа.

Питт выбрал именно глобальное потепление в качестве подходящей темы для выступления на телевидении впервые после развода с Анджелиной Джоли.

Артист появился в одном из комедийных шоу США в роли пессимистичного синоптика и пообещал, что "никакое будущее" не настанет.