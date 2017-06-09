Первое заседание совета блогеров в Госдуме состоится 19 июня. Об этом стало известно из документа, который в "Твиттере" опубликовал Валентин Петухов, известный как блогер Wylsacom, пишет ZNAK.

Петухов опубликовал приглашение принять участие в совете блогеров. Документ подписан депутатом Василием Власовым, которому и принадлежит инициатива по созданию этого совета. В приглашении указано, что в рамках заседания планируется "установить формат работы с представителями русскоязычного сегмента интернета, выяснить актуальные проблемы, волнующие интернет-пользователей, а также обсудить возможные изменения в действующее законодательство".

Блогер Wylsacom рассказывает о технических новинках. Сейчас его аудитория насчитывает более 3 млн пользователей. Wylsacom сотрудничает с крупнейшими мировыми ИТ-брендами и зарабатывает по несколько миллионов рублей в месяц.