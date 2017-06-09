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Второе рождение: названа дата открытия пережившей обрушение "Галактики"

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Крупнейший торговый центр краевой столицы возобновит работу 19 июня

Фото: skyscrapercity.com

Барнаульский торгово-развлекательный центр "Галактика", который в конце декабря прошлого года пережил обрушение кровли, вновь заработает 19 июня.

Соответствующее сообщение появилось в официальном паблике ТРЦ в социальной сети "ВКонтакте".

"Друзья, спасибо за терпение! Мы знали, что вы считали дни до этого момента, и вот он настал!!! Ашан — гарант низких цен вновь к вашим услугам, уже с 19 июня!!!" - говорится в сообщении.

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В комментариях к этой заметке уже задаются вопросы: "А точно всё починили? Безопасно находиться там?". В ответ администрация паблика заявляет: "Конечно! Не только починили, но еще и дополнительно укрепили! "

Напомним, что ТРЦ "Галактика", якорным арендатором которого стал гипермаркет "Ашан", открылся в ноябре 2016 года. Спустя немногим более месяца в ТРЦ случилось обрушение кровли.

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В связи с обрушением была организована доследственная проверка, но в итоге Следственный комитет вынес решение о невозбуждении уголовного дела.

Также в связи с произошедшим застройщику было выдано предписание о приостановке строительства второй очереди ТРЦ.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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